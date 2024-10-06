Тёплые дни закончились? Новая рабочая неделя начнётся с дождей и похолодания

Posted 6 октября, 13:55
Published 6 октября, 13:55
Modified 6 октября, 13:55
Updated 6 октября, 13:55
В понедельник, 7 октября, днём ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в светлое время суток составит +24 °С, а в тёмное — +13 °С. При этом уже на следующий день, во вторник, столбик термометра не поднимется выше +14°С, а дождь будет идти весь день.
Однако уже со среды по субботу дожди не предвидятся, а средняя дневная температура составит +17 °С.
Несмотря на ночной кратковременный дождь, который и прогнозировали синоптики на воскресенье, дневная температура всё ещё допольно высокая. Однако, судя по всему, эти дни станут последними тёплыми этой осенью.