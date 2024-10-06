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Posted 6 октября, 13:55

Published 6 октября, 13:55

Modified 6 октября, 13:55

Updated 6 октября, 13:55

В Белгороде начнётся дождливая неделя

Тёплые дни закончились? Новая рабочая неделя начнётся с дождей и похолодания

6 октября 2024, 13:55
Фото: 1MI

В Белгороде начнётся дождливая неделя

Сюжет
Погода
Новая рабочая неделя в Белгороде может начаться с дождей, а столбик термометра резко опустится на 10 градусов ниже. Прогнозом на ближайшую неделю поделились синоптики Гидрометцентра.

В понедельник, 7 октября, днём ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в светлое время суток составит +24 °С, а в тёмное — +13 °С. При этом уже на следующий день, во вторник, столбик термометра не поднимется выше +14°С, а дождь будет идти весь день.

Однако уже со среды по субботу дожди не предвидятся, а средняя дневная температура составит +17 °С.

Несмотря на ночной кратковременный дождь, который и прогнозировали синоптики на воскресенье, дневная температура всё ещё допольно высокая. Однако, судя по всему, эти дни станут последними тёплыми этой осенью.

Надвигаются дождь и похолодание? Синоптики удивили белгородцев новым прогнозом
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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Дожди#Белгород
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