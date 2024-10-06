Тёплые дни закончились? Новая рабочая неделя начнётся с дождей и похолодания

В понедельник, 7 октября, днём ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в светлое время суток составит +24 °С, а в тёмное — +13 °С. При этом уже на следующий день, во вторник, столбик термометра не поднимется выше +14°С, а дождь будет идти весь день.