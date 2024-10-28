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Posted 28 октября, 06:23

Published 28 октября, 06:23

Modified 28 октября, 06:25

Updated 28 октября, 06:25

Пропавшего меньше недели назад белгородца за рулём «Лады» нашли мёртвым

Пропавшего меньше недели назад белгородца за рулём «Лады» нашли мёртвым

28 октября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пропажа
Близкие и волонтёры пять дней искали пропавшего в Вейделевке 78-летнего дедушку. В понедельник пришли печальные новости от отряда «Лиза Алерт» — он был найден мёртвым.

Житель Вейделевки Вейделевского района пропал 23 октября. 78-летний Иван Цыбуля уехал на автомобиле LADA Niva Travel тёмного цвета и не вернулся домой. Всё это время близкие искали его, но безуспешно.

К сожалению, спустя пять после пропажи дней волонтёры поисково спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мужчину нашли мёртвым. Подробности и обстоятельства трагедии не разглашаются.

Не успели вовремя найти и 54-летнего жителя Губкинского округа. Он пропал в конце августа, а в сентябре был найден мёртвым.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Вейделевский район#Вейделевка#Пропажа#LADA Niva Travel#Цыбуля
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