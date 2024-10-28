Пропавшего меньше недели назад белгородца за рулём «Лады» нашли мёртвым

Posted 28 октября, 06:23
Published 28 октября, 06:23
Modified 28 октября, 06:25
Updated 28 октября, 06:25
Житель Вейделевки Вейделевского района пропал 23 октября. 78-летний Иван Цыбуля уехал на автомобиле LADA Niva Travel тёмного цвета и не вернулся домой. Всё это время близкие искали его, но безуспешно.
К сожалению, спустя пять после пропажи дней волонтёры поисково спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мужчину нашли мёртвым. Подробности и обстоятельства трагедии не разглашаются.
Не успели вовремя найти и 54-летнего жителя Губкинского округа. Он пропал в конце августа, а в сентябре был найден мёртвым.