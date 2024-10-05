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Posted 5 октября, 10:36

Published 5 октября, 10:36

Modified 5 октября, 20:17

Updated 5 октября, 20:17

В Белгородской области пропал подросток

В Белгородской области ищут 16-летнего подростка

5 октября 2024, 10:36
Фото: «Лиза Алерт»
В Белгородской области пропал подросток
Сюжет
Новости Старого Оскола
Парень ушёл из дома накануне и больше на связь не выходил. Происшествие случилось в Старом Осколе, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего 16-летнего парня. 4 октября он вышел из дома в Старом Осколе и не вернулся.

Рост парня — 173 см. У подростка нормальное телосложение, тёмные волосы и карие глаза. Одет был в чёрную футболку и чёрные спортивные брюки.

Если вы видели подростка или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номеру телефона поискового отряда 8 800 700 54 52 или 112.

Дополнение: в поисковом отряде сообщили, что парня нашли живым.

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