В Белгородской области ищут 16-летнего подростка

Posted 5 октября, 10:36
Published 5 октября, 10:36
Modified 5 октября, 20:17
Updated 5 октября, 20:17
Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего 16-летнего парня. 4 октября он вышел из дома в Старом Осколе и не вернулся.
Рост парня — 173 см. У подростка нормальное телосложение, тёмные волосы и карие глаза. Одет был в чёрную футболку и чёрные спортивные брюки.
Если вы видели подростка или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номеру телефона поискового отряда 8 800 700 54 52 или 112.
Дополнение: в поисковом отряде сообщили, что парня нашли живым.