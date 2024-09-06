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В Белгородской области нашли пропавшую девочку-подростка

Пропавшую в Белгородской области 15-летнюю девочку нашли

6 сентября 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области нашли пропавшую девочку-подростка
Она жива, преступлений против неё не совершали. По сообщению регионального следкома, девочка-подросток ушла из дома по собственному желанию.

Два дня назад, 4 сентября, в селе Крапивное Шебекинского округа пропала 15-летняя девочка-подросток. Она ушла из дома и не вернулась. Поиском несовершеннолетней девушки занимались сотрудники полиции и следкома.

Сегодня, 6 сентября, юную жительницу региона удалось найти. Выяснилось, что девочка-подросток ушла из дома по собственному желанию, её исчезновение никак не связано с совершением преступлений.

В настоящее время с девушкой и её родителями проводятся необходимые мероприятия, в число которых входят профилактические. Правоохранители проведут проверку, после получения результатов они примут процессуальное решение.

Ушла из дома и не вернулась: в Белгородской области два дня ищут 15-летнюю девочку
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