Пропавшую в Белгородской области 15-летнюю девочку нашли

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Два дня назад, 4 сентября, в селе Крапивное Шебекинского округа пропала 15-летняя девочка-подросток. Она ушла из дома и не вернулась. Поиском несовершеннолетней девушки занимались сотрудники полиции и следкома.
Сегодня, 6 сентября, юную жительницу региона удалось найти. Выяснилось, что девочка-подросток ушла из дома по собственному желанию, её исчезновение никак не связано с совершением преступлений.
В настоящее время с девушкой и её родителями проводятся необходимые мероприятия, в число которых входят профилактические. Правоохранители проведут проверку, после получения результатов они примут процессуальное решение.