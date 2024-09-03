Из части Центрального парка в Белгороде пропал свет. В чём причина?

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
У жителей Белгорода возникли вопросы по поводу освещения в Центральном парке имени В. И. Ленина. Одна горожанка отметила, что раньше в тёмное время суток на территории было всё видно, а сейчас — «хоть глаз выколи».
Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что в парке до сих пор ведутся ремонтные работы, поэтому освещение присутствует только там, где специалисты уже выполнили необходимые работы. Однако уже в ближайшее время свет появится на всей территории.
«До 6 сентября подрядная организация выполнит работы по подключению на участках от центрального входа до культурного центра „Октябрь“ и от технологического проезда к улице Попова. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы, поэтому в ближайшее время парк будет освещён», — объяснил ситуацию мэр.
Ранее белгородцы жаловались на рабочих, которые закапывали в землю мусор, оставшийся от капитального ремонта, прямо на территории парка.