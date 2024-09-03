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Не во всём Центральном парке Белгорода хватает освещения

Из части Центрального парка в Белгороде пропал свет. В чём причина?

3 сентября 2024, 10:50
Фото: 1MI
Не во всём Центральном парке Белгорода хватает освещения

Освещение в Центральный парк Белгорода пообещали вернуть до 6 сентября

Белгородцам объяснили, почему в части Центрального парка отсутствует освещение. Вернуть свет планируется уже через пару дней, отметил мэр Белгорода.

У жителей Белгорода возникли вопросы по поводу освещения в Центральном парке имени В. И. Ленина. Одна горожанка отметила, что раньше в тёмное время суток на территории было всё видно, а сейчас — «хоть глаз выколи».

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что в парке до сих пор ведутся ремонтные работы, поэтому освещение присутствует только там, где специалисты уже выполнили необходимые работы. Однако уже в ближайшее время свет появится на всей территории.

«До 6 сентября подрядная организация выполнит работы по подключению на участках от центрального входа до культурного центра „Октябрь“ и от технологического проезда к улице Попова. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы, поэтому в ближайшее время парк будет освещён», — объяснил ситуацию мэр.
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Парк#Парк ленина#Новости Белгорода#Освещение#Белгород#Валентин Демидов
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