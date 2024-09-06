Пропала девушка

В Белгородской области неделю не могут найти девушку в бирюзовом пуховике

Последний раз 21-летнюю Анну Базарову видели 14 ноября. В этот день она была в длинном бирюзовом пуховике с капюшоном. Информацию о пропавшей девушке разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.