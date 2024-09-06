bel.ru
ГлавноеВсе новости

Пропала девушка

Выбрать дату
2024
Пропавшую в Белгородской области 15-летнюю девочку нашли
6 сентября, 10:12
Ушла из дома и не вернулась: в Белгородской области два дня ищут 15-летнюю девочку
6 сентября, 06:29
2023
В Белгородской области неделю не могут найти девушку в бирюзовом пуховике
Последний раз 21-летнюю Анну Базарову видели 14 ноября. В этот день она была в длинном бирюзовом пуховике с капюшоном. Информацию о пропавшей девушке разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.
20 ноября 2023, 08:03
В Белгороде пропала молодая девушка
Это произошло ещё в середине августа, 17 числа. С тех пор её местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
28 августа 2023, 17:37
Управление образования Старого Оскола подтвердило информацию о найденной девочке
6 августа 2023, 17:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика