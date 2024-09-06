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В белгородском приграничье пропала девочка-подросток

Ушла из дома и не вернулась: в Белгородской области два дня ищут 15-летнюю девочку

6 сентября 2024, 06:29
Фото: 1MI
В белгородском приграничье пропала девочка-подросток

15-летняя девочка пропала в Шебекинском горокруге

Два дня назад темноволосая 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. О её местонахождении до сих пор ничего не известно. Полиция и белгородский следком просят предоставить любую информацию и гарантируют конфиденциальность.

Около 11 часов утра в среду, 4 сентября, из дома в селе Крапивное Шебекинского городского округа ушла 15-летняя Анастасия Аверина. Вечером она к семье не вернулась. Девушку не могут найти уже два дня.

Сейчас следователи и криминалисты пытаются установить местонахождение пропавшей.

Анастасия выглядит на 15–16 лет, её рост составляет 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмные, средней длины.

Если вам известно что-либо о местонахождении девочки, просим сообщить об этом дежурному следственного управления по номеру 8-910-369-94-37. Также можно позвонить в полицию — 102. Всем, кто готов предоставить какую-либо информацию, гарантируют конфиденциальность.

Пропавшая Анастасия АверинаПропавшая Анастасия Аверина
Пропавшая Анастасия Аверина
Фото: Следственный комитет России по Белгородской области
Светловолосую женщину неделю не могут найти в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Подросток#Поиск#Белгород#Пропала девушка#Приграничье#Шебекинский горокруг
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