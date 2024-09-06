Ушла из дома и не вернулась: в Белгородской области два дня ищут 15-летнюю девочку

15-летняя девочка пропала в Шебекинском горокруге

Два дня назад темноволосая 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. О её местонахождении до сих пор ничего не известно. Полиция и белгородский следком просят предоставить любую информацию и гарантируют конфиденциальность.