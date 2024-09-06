Ушла из дома и не вернулась: в Белгородской области два дня ищут 15-летнюю девочку

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Около 11 часов утра в среду, 4 сентября, из дома в селе Крапивное Шебекинского городского округа ушла 15-летняя Анастасия Аверина. Вечером она к семье не вернулась. Девушку не могут найти уже два дня.
Сейчас следователи и криминалисты пытаются установить местонахождение пропавшей.
Анастасия выглядит на 15–16 лет, её рост составляет 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмные, средней длины.
Если вам известно что-либо о местонахождении девочки, просим сообщить об этом дежурному следственного управления по номеру 8-910-369-94-37. Также можно позвонить в полицию — 102. Всем, кто готов предоставить какую-либо информацию, гарантируют конфиденциальность.