В Белгороде пропала 83-летняя бабушка, вышедшая на прогулку

Белгородка нормального телосложения, рост — 155 см. У неё седые волосы и карие глаза. В день исчезновения жительница региона могла быть одета в чёрную куртку, тёмно-синие штаны в крупную клетку, синие тапки с задниками и тёмно-синюю вязаную шапку. С собой белгородка несла палки для скандинавской ходьбы.