В Белгороде пропала 83-летняя бабушка, вышедшая на прогулку

Posted 3 октября, 14:48
Published 3 октября, 14:48
Modified 3 октября, 15:05
Updated 3 октября, 15:05
В Белгородской области со 2 октября не могут найти 83-летнюю Ларису Сепалину. Женщина проживала в областном центре.
Белгородка нормального телосложения, рост — 155 см. У неё седые волосы и карие глаза. В день исчезновения жительница региона могла быть одета в чёрную куртку, тёмно-синие штаны в крупную клетку, синие тапки с задниками и тёмно-синюю вязаную шапку. С собой белгородка несла палки для скандинавской ходьбы.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Дополнение: в пресс-службе отряда сообщили, что женщину нашли живой.