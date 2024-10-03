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Posted 3 октября, 14:48

Published 3 октября, 14:48

Modified 3 октября, 15:05

Updated 3 октября, 15:05

В Белгороде пропала 83-летняя бабушка, вышедшая на прогулку

В Белгороде пропала 83-летняя бабушка, вышедшая на прогулку

3 октября 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Новости Белгорода
Местонахождение жительницы Белгорода неизвестно со 2 октября. Информацию о пропавшей разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области со 2 октября не могут найти 83-летнюю Ларису Сепалину. Женщина проживала в областном центре.

Белгородка нормального телосложения, рост — 155 см. У неё седые волосы и карие глаза. В день исчезновения жительница региона могла быть одета в чёрную куртку, тёмно-синие штаны в крупную клетку, синие тапки с задниками и тёмно-синюю вязаную шапку. С собой белгородка несла палки для скандинавской ходьбы.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Дополнение: в пресс-службе отряда сообщили, что женщину нашли живой.

Пропавшая жительницаПропавшая жительница
Пропавшая жительница. Фото: «Лиза Алерт»
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