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Posted 24 октября, 12:27

Published 24 октября, 12:27

Modified 24 октября, 12:29

Updated 24 октября, 12:29

Молодого белгородца в коричневой олимпийке не могут найти уже больше двух месяцев

Молодого белгородца в коричневой олимпийке не могут найти уже больше двух месяцев

24 октября 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пропажа
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят жителей Белгородской области помочь в поисках пропавшего 22-летнего парня. Он исчез в начале августа, до сих пор нет никакой информации о его местонахождении.

В селе Зозули Борисовского района больше дух месяцев не могут найти 22-летнего юношу. Местонахождение Данила Кокина неизвестно с 9 августа.

Рост парня — 180 сантиметров. Он худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами.

В последний раз Данил был одет в олимпийку кофейного цвета, чёрные джинсы и кепку и чёрно-белые кроссовки.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят всех, у кого есть информация о пропавшем, позвонить по номеру телефона их горячей линии — 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Ориентировка на пропавшегоОриентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего. Фото: «Лиза Алерт»
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