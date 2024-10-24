Молодого белгородца в коричневой олимпийке не могут найти уже больше двух месяцев

Posted 24 октября, 12:27
Published 24 октября, 12:27
Modified 24 октября, 12:29
Updated 24 октября, 12:29
В селе Зозули Борисовского района больше дух месяцев не могут найти 22-летнего юношу. Местонахождение Данила Кокина неизвестно с 9 августа.
Рост парня — 180 сантиметров. Он худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами.
В последний раз Данил был одет в олимпийку кофейного цвета, чёрные джинсы и кепку и чёрно-белые кроссовки.
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят всех, у кого есть информация о пропавшем, позвонить по номеру телефона их горячей линии — 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.