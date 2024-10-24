Молодого белгородца в коричневой олимпийке не могут найти уже больше двух месяцев

Сюжет Пропажа

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят жителей Белгородской области помочь в поисках пропавшего 22-летнего парня. Он исчез в начале августа, до сих пор нет никакой информации о его местонахождении.