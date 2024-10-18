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Posted 18 октября, 06:23

Published 18 октября, 06:23

Modified 18 октября, 12:15

Updated 18 октября, 12:15

В Белгородской области пропал ещё один мужчина

Почти неделю в Белгородской области не могут найти 44-летнего мужчину в шлёпанцах

18 октября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области пропал ещё один мужчина

Мужчина пропал в белгородском приграничье

Сюжет
Пропажа
Житель села Стригуны уже около недели не выходит на связь. Волонтёры просят помощи в поиске 44-летнего Андрея Фролова. Свяжитесь с поисковым отрядом «Лиза Алерт», если знаете что-то о его местонахождении.

В селе Стригуны, расположенном в Борисовском районе, с 12 октября не могут найти 44-летнего Андрея Фролова.

Рост мужчины составляет 176 сантиметров, телосложение худощавое. У него тёмно-русые волосы и карие глаза.

На момент исчезновения он был одет в чёрную куртку, тёмно-синие спортивные штаны и шлёпанцы.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят связаться с ними по бесплатному номеру горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.

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Ориентировка. Фото: «Лиза Алерт» Белгородской области
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