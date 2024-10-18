Почти неделю в Белгородской области не могут найти 44-летнего мужчину в шлёпанцах

Posted 18 октября, 06:23
Published 18 октября, 06:23
Modified 18 октября, 12:15
Updated 18 октября, 12:15
В селе Стригуны, расположенном в Борисовском районе, с 12 октября не могут найти 44-летнего Андрея Фролова.
Рост мужчины составляет 176 сантиметров, телосложение худощавое. У него тёмно-русые волосы и карие глаза.
На момент исчезновения он был одет в чёрную куртку, тёмно-синие спортивные штаны и шлёпанцы.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят связаться с ними по бесплатному номеру горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.