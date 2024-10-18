Почти неделю в Белгородской области не могут найти 44-летнего мужчину в шлёпанцах

Мужчина пропал в белгородском приграничье

Сюжет Пропажа

Житель села Стригуны уже около недели не выходит на связь. Волонтёры просят помощи в поиске 44-летнего Андрея Фролова. Свяжитесь с поисковым отрядом «Лиза Алерт», если знаете что-то о его местонахождении.