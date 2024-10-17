bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 06:22

Published 17 октября, 06:22

Modified 17 октября, 06:24

Updated 17 октября, 06:24

Разыскивается 57-летний Николай Костиков

Несколько дней в Белгородской области разыскивают 57-летнего мужчину с борсеткой

17 октября 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney
Разыскивается 57-летний Николай Костиков
Сюжет
Новости Белгорода
Не прекращаются поиски пропавшего без вести мужчины из Ракитянского района. Отряд «Лиза Алерт» призывает всех неравнодушных помочь. Он может находиться в любом районе.

В Белгородской области уже несколько дней не могут найти 57-летнего мужчину.

Николай Костиков живёт в Ракитянском районе. Мужчина плотного телосложения, рост — 170 сантиметров, а голова обрита наголо.

В день исчезновения, как видно на снимке с камеры наблюдения, Николай был одет в синюю куртку и кепку, чёрные штаны и кроссовки. С собой он нёс чёрную борсетку.

Если вам известна какая-либо информация о пропавшем, позвоните на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно по всей России) или 112.

Ориентировка на Николая ИвановичаОриентировка на Николая Ивановича
Ориентировка на Николая Ивановича. Фото: Telegram-канал «ЛизаАлерт Белгородской области»
Под Белгородом с конца апреля не могут найти седого мужчину с татуировкой на плече
Узнать подробнее
Читайте также:
Поисковики «ЛизаАлерт» рассказали нижегородцам, какими внедорожниками пользуютсяМолодого мужчину с татуировкой на правой ноге разыскивают в Белгородской областиВ Белгороде неделю не могут найти 38-летнюю женщину
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Розыск#Ракитянский район#Новости Белгорода#Белгород#Пропал человек#Отряд Лиза Алерт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика