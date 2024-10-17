Несколько дней в Белгородской области разыскивают 57-летнего мужчину с борсеткой

Posted 17 октября, 06:22
Published 17 октября, 06:22
Modified 17 октября, 06:24
Updated 17 октября, 06:24
В Белгородской области уже несколько дней не могут найти 57-летнего мужчину.
Николай Костиков живёт в Ракитянском районе. Мужчина плотного телосложения, рост — 170 сантиметров, а голова обрита наголо.
В день исчезновения, как видно на снимке с камеры наблюдения, Николай был одет в синюю куртку и кепку, чёрные штаны и кроссовки. С собой он нёс чёрную борсетку.
Если вам известна какая-либо информация о пропавшем, позвоните на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно по всей России) или 112.