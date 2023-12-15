Молодого мужчину с татуировкой на правой ноге разыскивают в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Пропал 33-летний житель Вейделевского района. Андрей Игуменцев из села Зенино перестал выходить на связь с 9 декабря.
У мужчины есть татуировка на правой ноге, что волонтёры отметили как особую примету. Белгородец худощавого телосложения, его рост — 170 см. У жителя региона светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
В день пропажи был одет в чёрную куртку и тёмно-синие спортивные штаны. На ногах были чёрные кроссовки, на голове — чёрная шапка.
Если вы знаете, где находится или где может быть белгородец, сообщите об этом волонтёрам поискового отряда.
Добавим, что в регионе продолжается поиск жительницы Шебекинского горокруга. О её местонахождении ничего не известно с 11 декабря.