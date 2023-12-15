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Молодого мужчину с татуировкой на правой ноге разыскивают в Белгородской области

15 декабря 2023, 07:08
Фото: Midjourney
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«Лиза Алерт» объявила поиск пропавшего белгородца

Исчез житель Вейделевского района. О его местонахождении ничего не известно почти неделю. Подробности сообщили волонтёры поискового отряда.

Пропал 33-летний житель Вейделевского района. Андрей Игуменцев из села Зенино перестал выходить на связь с 9 декабря.

У мужчины есть татуировка на правой ноге, что волонтёры отметили как особую примету. Белгородец худощавого телосложения, его рост — 170 см. У жителя региона светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

В день пропажи был одет в чёрную куртку и тёмно-синие спортивные штаны. На ногах были чёрные кроссовки, на голове — чёрная шапка.

Если вы знаете, где находится или где может быть белгородец, сообщите об этом волонтёрам поискового отряда.

Добавим, что в регионе продолжается поиск жительницы Шебекинского горокруга. О её местонахождении ничего не известно с 11 декабря.

Ориентировка на пропавшего мужчинуОриентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото: «Лиза Алерт»
Женщина с розовым рюкзаком пропала в белгородском приграничье
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#Белгородская область#Происшествия#Вейделевский район#Лиза Алерт#Поиск#Инна Рогова#Белгород#Пропал человек
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