Поиск окончен: пропавшего в белгородской Зимовеньке мужчину нашли только к утру

Волонтёры нашли пропавшего под Белгородом пенсионера

Белгородец — житель села Зимовенька Шебекинского округа. 87-летний мужчина вышел 8 ноября из дома, но так и не вернулся. Информация о его пропаже появилась в тот же день в 23:11. Нашли мужчину спустя несколько часов — ранним утром следующего дня, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».