Поиск окончен: пропавшего в белгородской Зимовеньке мужчину нашли только к утру

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Вчера, 8 ноября, в Белгородской области пропал пожилой мужчина. Он вышел из дома в селе Зимовенька Шебекинского округа и не вернулся.
В группе поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о пропавшем белгородце. Сообщалось, что его рост составляет 165 см, он худощавого телосложения с короткими седыми волосами и карими глазами.
В день пропажи 87-летний мужчина был одет в чёрные куртку и сапоги, зелёные камуфляжные штаны и кепку. С собой мужчина брал трость-палку.
Ранним утром следующего дня стало известно, что пожилого белгородца нашли — он жив. Подробностей в поисковом отряде не сообщили.