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"Лиза Алерт"

Поиск окончен: пропавшего в белгородской Зимовеньке мужчину нашли только к утру

9 ноября 2023, 07:09
Фото: группа поискового отряда "Лиза Алерт"
"Лиза Алерт"

Волонтёры нашли пропавшего под Белгородом пенсионера

Белгородец — житель села Зимовенька Шебекинского округа. 87-летний мужчина вышел 8 ноября из дома, но так и не вернулся. Информация о его пропаже появилась в тот же день в 23:11. Нашли мужчину спустя несколько часов — ранним утром следующего дня, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Вчера, 8 ноября, в Белгородской области пропал пожилой мужчина. Он вышел из дома в селе Зимовенька Шебекинского округа и не вернулся.

В группе поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о пропавшем белгородце. Сообщалось, что его рост составляет 165 см, он худощавого телосложения с короткими седыми волосами и карими глазами.

В день пропажи 87-летний мужчина был одет в чёрные куртку и сапоги, зелёные камуфляжные штаны и кепку. С собой мужчина брал трость-палку.

Ранним утром следующего дня стало известно, что пожилого белгородца нашли — он жив. Подробностей в поисковом отряде не сообщили.

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#Белгородская область#Лиза Алерт#Нашли#Белгород#Пропал человек#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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