В Белгородской области разыскивают пропавшую пенсионерку с лыжной палкой

Posted Вчера, 12:09
Published Вчера, 12:09
Modified Вчера, 12:11
Updated Вчера, 12:11
В Белгородской области разыскивают 84-летнюю пенсионерку, которая ходит с лыжной палкой. Анна Чурсина (Воробьёва) пропала в Прохоровке. С 24 октября местонахождение пожилой женщины неизвестно.
Как сообщили в «Лизе Алерт», белгородка нуждается в медпомощи. Рост женщины 175 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые. В день пропажи она была одета в оранжевую куртку с капюшоном, предположительно в тёмную юбку, серые войлочные сапоги и чёрную вязаную шапку. С собой она носит лыжную палку.
Всех тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем пенсионерке, просят обращаться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или на телефонный номер службы экстренной помощи 112.