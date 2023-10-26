В Белгородской области разыскивают пропавшую пенсионерку с лыжной палкой

Как сообщили в «Лизе Алерт», белгородка нуждается в медпомощи. Рост женщины 175 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые. В день пропажи она была одета в оранжевую куртку с капюшоном, предположительно в тёмную юбку, серые войлочные сапоги и чёрную вязаную шапку. С собой она носит лыжную палку.