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Posted Вчера, 12:09

Published Вчера, 12:09

Modified Вчера, 12:11

Updated Вчера, 12:11

В Белгородской области разыскивают пропавшую пенсионерку с лыжной палкой

В Белгородской области разыскивают пропавшую пенсионерку с лыжной палкой

26 октября 2023, 12:09
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
84-летняя Анна Чурсина из Прохоровки пропала 24 октября. Пожилая женщина исчезла в Прохоровке. Информацию о поисках опубликовали в Telegram-канале отряда «Лиза Алерт».

В Белгородской области разыскивают 84-летнюю пенсионерку, которая ходит с лыжной палкой. Анна Чурсина (Воробьёва) пропала в Прохоровке. С 24 октября местонахождение пожилой женщины неизвестно.

Как сообщили в «Лизе Алерт», белгородка нуждается в медпомощи. Рост женщины 175 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые. В день пропажи она была одета в оранжевую куртку с капюшоном, предположительно в тёмную юбку, серые войлочные сапоги и чёрную вязаную шапку. С собой она носит лыжную палку.

Всех тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем пенсионерке, просят обращаться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или на телефонный номер службы экстренной помощи 112.

Фото: Telegram-канал белгородского отряда «Лиза Алерт»
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#Белгородская область#Лиза Алерт#Прохоровка#Пенсионерка#Пропавшая#Белгород#Наталья Корявых
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