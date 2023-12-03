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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Белгороде нашли живой пропавшую 25 ноября женщину

Пропавшую неделю назад женщину нашли живой

3 декабря 2023, 09:27
Фото: Midjourney

В Белгороде нашли живой пропавшую 25 ноября женщину

О том, что женщину нашли, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

38-летняя женщина пропала в Белгороде 25 ноября. Позже о ней ничего не было известно. Уже в декабре к поискам подключился отряд «Лиза Алерт», и спустя сутки стало известно, что женщину нашли живой. Подробности о поисках и о состоянии потерявшейся не сообщались.

В ноябре с помощью волонтёров-поисковиков нашли живыми пропавшую 21-летнюю девушку в Старом Осколе, 36-летнюю женщину в Короче, 17-летнюю девушку в Грайворонском округе и 87-летнего мужчину в Шебекинском округе.

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#Общество#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород
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