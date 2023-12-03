Пропавшую неделю назад женщину нашли живой

38-летняя женщина пропала в Белгороде 25 ноября. Позже о ней ничего не было известно. Уже в декабре к поискам подключился отряд «Лиза Алерт», и спустя сутки стало известно, что женщину нашли живой. Подробности о поисках и о состоянии потерявшейся не сообщались.