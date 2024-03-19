Поисковики «ЛизаАлерт» рассказали нижегородцам, какими внедорожниками пользуются

Сегодня «ЛизаАлерт» входит в число крупнейших добровольческих организаций в стране. Деятельность отряда связана с поиском и спасением пропавших людей. В настоящее время в стране к команде присоединились свыше 40 тыс. человек из 64 российских регионов. Кроме поиска пропавших людей, члены отряда занимаются профилактикой пропаж людей любого возраста и обучением поисковиков. Команда также участвует в создании нормативно-правовых актов. Каждый год добровольцы обрабатывают несколько тысяч звонков. Только из Нижегородской области за 2023 год поступило 659 обращений, касающихся поиска пропавших людей. Из них 509 человек удалось обнаружить живыми, 13 доставлены по месту постоянного проживания, личности пятерых пропавших удалось установить.