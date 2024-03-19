Поисковики «ЛизаАлерт» рассказали нижегородцам, какими внедорожниками пользуются

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:42
До этого поисковики в работе использовали автомобили повышенной проходимости известных марок. Однако на фоне антироссийских действий Запада их обслуживание стало затруднительным. О том, как эта проблема была решена, участники автопробега рассказали на встрече в Автолиге на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, пишет newsnn.ru.
Сегодня «ЛизаАлерт» входит в число крупнейших добровольческих организаций в стране. Деятельность отряда связана с поиском и спасением пропавших людей. В настоящее время в стране к команде присоединились свыше 40 тыс. человек из 64 российских регионов. Кроме поиска пропавших людей, члены отряда занимаются профилактикой пропаж людей любого возраста и обучением поисковиков. Команда также участвует в создании нормативно-правовых актов. Каждый год добровольцы обрабатывают несколько тысяч звонков. Только из Нижегородской области за 2023 год поступило 659 обращений, касающихся поиска пропавших людей. Из них 509 человек удалось обнаружить живыми, 13 доставлены по месту постоянного проживания, личности пятерых пропавших удалось установить.
В поисково-спасательной деятельности большое значение имеют техническое оснащение, а также прочность автомобиля, который должен легко преодолевать большие расстояния как по обычным дорогам, так и в труднодоступных местах. Поэтому при выборе транспортного средства поисковики отдают предпочтение внедорожникам. В «ЛизаАлерт» предпочли перейти на Jetour T2. В настоящее время 10 таких автомобилей переданы отряду.
Эти автомобили помогают поисковикам на разных территориях страны, где люди попали в беду или не могут вернуться домой, рассказал председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. Очень часто в спасательных операциях приходится сталкиваться с бездорожьем. Эти автомобили способны выдержать самые жесткие условия эксплуатации: максимальная глубина преодолеваемого брода — 700 мм, углы въезда и съезда — 28 градусов. Автомобиль также оснащен всеми необходимыми системами безопасности.
Некоторые эксперты утверждают, что после ухода европейских и японских брендов можно было обратить внимание на простые и проверенные временем отечественные внедорожники. Но оснащение этих автомобилей потребует огромных вложений. Более того, это уже будут иные транспортные средства, которые придется вновь сертифицировать.
Автозавод, расположенный в Нижнем Новгороде, также как и КамАЗ, решил не совершенствовать старые модели, а взять на вооружение готовый китайский автомобиль. Предполагается, что как только в России появятся свои современные внедорожники, волонтеры «ЛизаАлерт» сразу станут использовать их в своей деятельности.
В населенных пунктах, через которые пройдет автопробег, участники поисково-спасательного отряда проведут лекции, дадут практические рекомендации по безопасному поведению в экстремальных ситуациях. Они также расскажут, как оказывать первую помощь пострадавшим, а также как присоединиться к «ЛизаАлерт».
«Мы хотим познакомить людей с нашей деятельностью. Доходчиво объяснить, что к нам может присоединиться каждый. Для участия в отряде не нужны какие-то особые навыки», — сказала руководитель направления «Новичковая» ДПСО «ЛизаАлерт» Анна Будовая.