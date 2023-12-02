В Белгороде неделю не могут найти 38-летнюю женщину

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Белгороде пропала Анна Аркадьевна Крапивка. О местонахождении 38-летней женщины ничего не известно с 25 ноября.
Рост белгородки — 164 см, худощавое телосложение. Волосы у неё чёрные, глаза — карие.
Предположительно, в день пропажи девушка была одета в чёрные ботинки, куртку, шапку и штаны.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что с 14 ноября в Старом Осколе не могли найти 21-летнюю Анну Базарову. Позже волонтёры сообщили, что девушку нашли, она жива.