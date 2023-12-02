В Белгороде неделю не могут найти 38-летнюю женщину

«Лиза Алерт» просит помочь в поисках 38-летней белгородки

Последний раз 38-летнюю Анну Крапивку видели 25 ноября. В этот день она была в чёрных куртке, ботинках и шапке. Информацию о пропавшей женщине разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.