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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

"Лиза Алерт"

В Белгороде неделю не могут найти 38-летнюю женщину

2 декабря 2023, 11:27
Фото: группа поискового отряда "Лиза Алерт"
"Лиза Алерт"

«Лиза Алерт» просит помочь в поисках 38-летней белгородки

Последний раз 38-летнюю Анну Крапивку видели 25 ноября. В этот день она была в чёрных куртке, ботинках и шапке. Информацию о пропавшей женщине разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгороде пропала Анна Аркадьевна Крапивка. О местонахождении 38-летней женщины ничего не известно с 25 ноября.

Рост белгородки — 164 см, худощавое телосложение. Волосы у неё чёрные, глаза — карие.

Предположительно, в день пропажи девушка была одета в чёрные ботинки, куртку, шапку и штаны.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что с 14 ноября в Старом Осколе не могли найти 21-летнюю Анну Базарову. Позже волонтёры сообщили, что девушку нашли, она жива.

Анна КрапивкаАнна Крапивка
Анна Крапивка
Фото: группа поискового отряда "Лиза Алерт"
В Белгородской области неделю не могут найти девушку в бирюзовом пуховике
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