В Белгородской области ищут бабушку, которая могла потерять память

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В Старом Осколе Белгородской области пропала пожилая женщина. Волонтёры «ЛизаАлерт» предупреждают, она могла потерять память.
Как сообщает «ЛизаАлерт», Мезенцева, девичья фамилия Михуткина, Зоя Ивановна, 77 лет, пропала 9 сентября в Старом Осколе. Предположительно, она была в синем платье с изображением Эйфелевой башни. У пожилой женщины рост 154 сантиметра, она худощавого телосложения, волосы каштановые, коротко стриженные, глаза карие.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, волонтёры просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-5452 или 112.