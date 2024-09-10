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Published Сегодня, 16:18

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В Белгородской области ищут бабушку, которая могла потерять память

В Белгородской области ищут бабушку, которая могла потерять память

10 сентября 2024, 16:18
Фото: Изображение Midjourney
Волонтёры «ЛизаАлерт» сообщают о пропавшей бабушке в Старом Осколе. Известно, что 9 сентября она ушла в синем платье.

В Старом Осколе Белгородской области пропала пожилая женщина. Волонтёры «ЛизаАлерт» предупреждают, она могла потерять память.

Как сообщает «ЛизаАлерт», Мезенцева, девичья фамилия Михуткина, Зоя Ивановна, 77 лет, пропала 9 сентября в Старом Осколе. Предположительно, она была в синем платье с изображением Эйфелевой башни. У пожилой женщины рост 154 сантиметра, она худощавого телосложения, волосы каштановые, коротко стриженные, глаза карие.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, волонтёры просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-5452 или 112.

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