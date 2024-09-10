В Белгородской области ищут бабушку, которая могла потерять память

Как сообщает «ЛизаАлерт», Мезенцева, девичья фамилия Михуткина, Зоя Ивановна, 77 лет, пропала 9 сентября в Старом Осколе. Предположительно, она была в синем платье с изображением Эйфелевой башни. У пожилой женщины рост 154 сантиметра, она худощавого телосложения, волосы каштановые, коротко стриженные, глаза карие.