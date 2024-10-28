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Posted 28 октября, 07:08

Published 28 октября, 07:08

Modified 28 октября, 07:14

Updated 28 октября, 07:14

Мусор

Для решения проблемы по вывозу ТКО в Белгородском районе попросили три недели

28 октября 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Мусор
Сюжет
ЖКХ
Работа с «Еврологистик» остановлена из-за жалоб и проблем с вывозом ТКО. Новым агентом стал уже известный белгородцам «Экотранс». Сейчас ведётся борьба с накопленным мусором и планируется переход на новый контракт с 1 ноября. Однако для работы потребуется дозачистка.

Из-за множества жалоб и проблем в организации работы мусорный агент «Еврологистик» прекращает работу. Вместо него оперштаб принял решение нанять новых перевозчиков ТКО, чтобы устранить существующие проблемы с вывозом мусора. ЦЭБ подпишет контракты с ними без проведения торгов. Сейчас на работу вышел бывший перевозчик — «Экотранс».

В Белгородском районе для решения проблемы с мусором новый перевозчик ввёл в работу девять новых единиц техники. Сергей Довгалюк, заместитель губернатора по ЖКХ, отметил, что схема работы здесь будет такой же, как и в Старом Осколе — первым делом проведут дозачистку. Сложность работы заключается в том, что транспорт не везде может подъехать так, чтобы обеспечить нормальную работу. Это также касается мест, мусор вокруг которых копился достаточно долго. Для вывоза мусора также требуются люди, помогающие ручным сбором.

На прошедших выходных полностью удалось вывезти ТКО из Разумного. Также в Таврово появились новые маршруты. Договор с новым перевозчиком полностью вступит в силу с 1 ноября. На данный момент местная администрация работает с водителями. Так, шестеро уже имеется от органа местной власти, восемь — от самого агента. Однако сейчас у них всё ещё действует старый договор, тоже до 1 ноября. Для вхождения в график потребуется 2-3 недели из-за отставания. Гладков отметил, что три недели — это много, и поставил задачу решить вопрос за две недели.

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