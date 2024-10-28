Для решения проблемы по вывозу ТКО в Белгородском районе попросили три недели

На прошедших выходных полностью удалось вывезти ТКО из Разумного. Также в Таврово появились новые маршруты. Договор с новым перевозчиком полностью вступит в силу с 1 ноября. На данный момент местная администрация работает с водителями. Так, шестеро уже имеется от органа местной власти, восемь — от самого агента. Однако сейчас у них всё ещё действует старый договор, тоже до 1 ноября. Для вхождения в график потребуется 2-3 недели из-за отставания. Гладков отметил, что три недели — это много, и поставил задачу решить вопрос за две недели.