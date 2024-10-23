Искать не пришлось: в Старом Осколе не успели вывезти мусор к приезду Гладкова

Posted 23 октября, 08:47
Published 23 октября, 08:47
Modified 23 октября, 08:49
Updated 23 октября, 08:49
Глава региона поделился итогами своего визита в Старый Оскол. Он хотел проверить, как городские власти справляются с вывозом отходов.
Местные жители посчитали, что те постараются скрыть реальное положение дел, будут возить Гладкова по местам, где мусор уже убрали. Но искать «вонючие горы» долго не пришлось.
«Мусора достаточно было много и [во дворах] многоквартирных домов, и вдоль дороги в ИЖС. Поэтому никто ничего не скрывал. Видел, как работали мусоровозы, которые убирали, их недостаточно», — подчеркнул губернатор.
Ситуацию он назвал «безобразием», а возмущения граждан «абсолютно очевидными». Осложняется всё тем, что образовавшиеся в городе мусорные горы растаскивают бездомные животные и птицы.
Справиться с проблемой планируют несколькими способами: недавно в регион закупили большую партию специализированного транспорта, часть которого отправится в том числе в Старый Оскол, и начали работу по перестройке системы вывоза твёрдых бытовых отходов.
«За один день всё не сделаешь, но по результатам сегодняшнего и завтрашнего дня я жду изменений. <…> Потому что самое главное — у нас есть транспорт. Мы не будем теперь шантажировать отдельные организации, из-за которых возникают проблемы», — заключил Гладков.