ЦЭБ заключит контракты с новыми перевозчиками ТКО без проведения конкурсных процедур

По словам чиновника, основной перевозчик ТКО, «Еврологистик», который по конкурсным процедурам в 2022 году выиграл контракт на перевозку ТКО по всей области, практически прекратил свою деятельность. Поэтому по решению оперштаба ЦЭБ сейчас заключит новые контракты без проведения конкурсных процедур с другими перевозчиками. На торги предприятие выйдет в конце года.