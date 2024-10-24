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Posted 24 октября, 11:59

Published 24 октября, 11:59

Modified 24 октября, 12:01

Updated 24 октября, 12:01

ЦЭБ заключит контракты с новыми перевозчиками ТКО без проведения конкурсных процедур

ЦЭБ заключит контракты с новыми перевозчиками ТКО без проведения конкурсных процедур

24 октября 2024, 11:59
Фото: 1MI
Сюжет
Мусор
Подробности сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк. Он также рассказал, что будет с сотрудниками компании «Еврологистик», которая практически прекратила свою работу.

По словам чиновника, основной перевозчик ТКО, «Еврологистик», который по конкурсным процедурам в 2022 году выиграл контракт на перевозку ТКО по всей области, практически прекратил свою деятельность. Поэтому по решению оперштаба ЦЭБ сейчас заключит новые контракты без проведения конкурсных процедур с другими перевозчиками. На торги предприятие выйдет в конце года.

Довгалюк добавил, что на днях он встречался с коллективом компании «Еврологистик». Присутствовали порядка 50-60 человек. После встречи 23 человека написали заявление о приёме на работу в новую организацию.

Опасения были только у логистов и диспетчеров. Водители не переживали. Тем более, что в Старом Осколе колоссальная нехватка водителей. Проблем нет, все переходят. Тем более, как выяснилось, 90% водителей когда-то работали уже на будущем новом месте.
Сергей Довгалюк

Кроме этого, чтобы решить проблему с вывозом мусора, губернатор принял решение о приобретении 124 единиц техники в лизинг. В настоящее время она поставляется. После регистрации в ГАИ её передадут в муниципалитеты.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мусор#Договор#Белгород#ЦЭБ#ТКО#Перевозчик#Еврологистик
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