ЦЭБ заключит контракты с новыми перевозчиками ТКО без проведения конкурсных процедур

Posted 24 октября, 11:59
Published 24 октября, 11:59
Modified 24 октября, 12:01
Updated 24 октября, 12:01
По словам чиновника, основной перевозчик ТКО, «Еврологистик», который по конкурсным процедурам в 2022 году выиграл контракт на перевозку ТКО по всей области, практически прекратил свою деятельность. Поэтому по решению оперштаба ЦЭБ сейчас заключит новые контракты без проведения конкурсных процедур с другими перевозчиками. На торги предприятие выйдет в конце года.
Довгалюк добавил, что на днях он встречался с коллективом компании «Еврологистик». Присутствовали порядка 50-60 человек. После встречи 23 человека написали заявление о приёме на работу в новую организацию.
Опасения были только у логистов и диспетчеров. Водители не переживали. Тем более, что в Старом Осколе колоссальная нехватка водителей. Проблем нет, все переходят. Тем более, как выяснилось, 90% водителей когда-то работали уже на будущем новом месте.
Сергей Довгалюк
Кроме этого, чтобы решить проблему с вывозом мусора, губернатор принял решение о приобретении 124 единиц техники в лизинг. В настоящее время она поставляется. После регистрации в ГАИ её передадут в муниципалитеты.