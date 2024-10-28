Разгребать вручную: «Экотранс» приступил к работе по очистке Старого Оскола от мусора

Posted 28 октября, 06:55
Published 28 октября, 06:55
Modified 28 октября, 06:57
Updated 28 октября, 06:57
Чиновник отметил, что на сегодня в Старом Осколе работает прежний перевозчик ТКО — «Еврологистик» по своему графику и со своим транспортом. Также в работу включили нового перевозчика — «Экотранс». Город поделили на сектора, закрепили за новым перевозчиком муниципалитеты, районы и точки с наибольшим скоплением ТКО для зачистки контейнерных площадок и мусора вокруг.
Новый перевозчик с новыми транспортом и людьми стоит на зачистке. До среды включительно будет зачищать. Старый перевозчик работает по маршрутам, чтобы не создавать проблемы с накоплением мусора.
Сергей Довгалюк
По состоянию на воскресенье в Старый Осколе защищен от мусора на 92-93%. Остаются микрорайоны ИЖС.
Там ситуация сложная. Без ручного труда никак не убрать. Люди устали, персонал, который привлекался, в возрасте от 55 лет и старше. Физически им тяжело.
Сергей Довгалюк
Решить проблему власти намерены с помощью волонтёров или экологического субботника с привлечением работников предприятий.