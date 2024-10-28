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Posted 28 октября, 06:55

Published 28 октября, 06:55

Modified 28 октября, 06:57

Updated 28 октября, 06:57

В Старом Осколе начал работать новый перевозчик по вывозу ТКО

Разгребать вручную: «Экотранс» приступил к работе по очистке Старого Оскола от мусора

28 октября 2024, 06:55
Фото: 1MI

В Старом Осколе начал работать новый перевозчик по вывозу ТКО

Сюжет
Мусор
Пока новый перевозчик занимается зачисткой контейнерных площадок и прилегающих территорий. Старый перевозчик работает по маршрутам. Подробнее сообщил замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк.

Чиновник отметил, что на сегодня в Старом Осколе работает прежний перевозчик ТКО — «Еврологистик» по своему графику и со своим транспортом. Также в работу включили нового перевозчика — «Экотранс». Город поделили на сектора, закрепили за новым перевозчиком муниципалитеты, районы и точки с наибольшим скоплением ТКО для зачистки контейнерных площадок и мусора вокруг.

Новый перевозчик с новыми транспортом и людьми стоит на зачистке. До среды включительно будет зачищать. Старый перевозчик работает по маршрутам, чтобы не создавать проблемы с накоплением мусора.
Сергей Довгалюк

По состоянию на воскресенье в Старый Осколе защищен от мусора на 92-93%. Остаются микрорайоны ИЖС.

Там ситуация сложная. Без ручного труда никак не убрать. Люди устали, персонал, который привлекался, в возрасте от 55 лет и старше. Физически им тяжело.
Сергей Довгалюк

Решить проблему власти намерены с помощью волонтёров или экологического субботника с привлечением работников предприятий.

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#Кристина Семенчук#Новости#Белгородская область#Старый Оскол#Мусор#Экология#Белгород#ТКО#Перевозчик#Сергей Довгалюк
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