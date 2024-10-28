Разгребать вручную: «Экотранс» приступил к работе по очистке Старого Оскола от мусора

Чиновник отметил, что на сегодня в Старом Осколе работает прежний перевозчик ТКО — «Еврологистик» по своему графику и со своим транспортом. Также в работу включили нового перевозчика — «Экотранс». Город поделили на сектора, закрепили за новым перевозчиком муниципалитеты, районы и точки с наибольшим скоплением ТКО для зачистки контейнерных площадок и мусора вокруг.