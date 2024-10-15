Мусор вывезут: в Белгородскую область поступила новая коммунальная техника

Posted 15 октября, 03:33
Published 15 октября, 03:33
Modified 15 октября, 12:03
Updated 15 октября, 12:03
Белгородская область закупила 124 единицы новой коммунальной техники. На данный момент уже получено 64 из них.
Из этого количества в Белгороде останется 17 машин из 36 запланированных, в Белгородском районе — 5 из 14, в Старооскольском округе — 17 из 29, в Яковлевском округе — 6 из 6, в Прохоровском районе — 2, как и планировалось, в Ракитянском районе — 2 из 4, в Корочанском районе — 2, как и задумывалось, в Губкинском городском округе — 7 из 11, Новооскольском округе — 3 из 5, Чернянском районе — 2 из 4, Вейделевском районе — 1, как и должно было быть, Волоконовском районе — 1 из 2, Красногвардейском районе — 1 из 2, Борисовском районе — 1 из 2. В Грайворонский и Валуйский округа машины пока не поступали, но планируется передать в первый округ одну единицу техники, а во второй — три.
Также при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в Белгородскую область поступило девять мусоровозов с боковой загрузкой. По одной единице распределили в следующие муниципальные образования: Белгород, Грайворонский округ, Губкинский округ, Старооскольский округ, Яковлевский округ, Белгородский район, Борисовский район, Вейделевский район и Ракитянский район. В настоящее время завершается оформление полисов ОСАГО и КАСКО, а также постановка специализированной техники на учёт в Госавтоинспекции. До конца недели все машины должны выйти на маршруты.
Гладков отметил на еженедельном заседании правительства, что в приграничные районы новая техника не поступит. В Белгородском районе новые машины будут использоваться только в поселениях, расположенных дальше сорока километров от границы.