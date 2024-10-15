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Posted 15 октября, 03:33

Published 15 октября, 03:33

Modified 15 октября, 12:03

Updated 15 октября, 12:03

Мусор вывезут: в Белгородскую область поступила новая коммунальная техника

Мусор вывезут: в Белгородскую область поступила новая коммунальная техника

15 октября 2024, 03:33
Фото: 1MI
Сюжет
Мусор
Новую коммунальную технику распределили по муниципалитетам Белгородской области. До конца недели она уже начнёт свою работу.

Белгородская область закупила 124 единицы новой коммунальной техники. На данный момент уже получено 64 из них.

Из этого количества в Белгороде останется 17 машин из 36 запланированных, в Белгородском районе — 5 из 14, в Старооскольском округе — 17 из 29, в Яковлевском округе — 6 из 6, в Прохоровском районе — 2, как и планировалось, в Ракитянском районе — 2 из 4, в Корочанском районе — 2, как и задумывалось, в Губкинском городском округе — 7 из 11, Новооскольском округе — 3 из 5, Чернянском районе — 2 из 4, Вейделевском районе — 1, как и должно было быть, Волоконовском районе — 1 из 2, Красногвардейском районе — 1 из 2, Борисовском районе — 1 из 2. В Грайворонский и Валуйский округа машины пока не поступали, но планируется передать в первый округ одну единицу техники, а во второй — три.

Также при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в Белгородскую область поступило девять мусоровозов с боковой загрузкой. По одной единице распределили в следующие муниципальные образования: Белгород, Грайворонский округ, Губкинский округ, Старооскольский округ, Яковлевский округ, Белгородский район, Борисовский район, Вейделевский район и Ракитянский район. В настоящее время завершается оформление полисов ОСАГО и КАСКО, а также постановка специализированной техники на учёт в Госавтоинспекции. До конца недели все машины должны выйти на маршруты.

Гладков отметил на еженедельном заседании правительства, что в приграничные районы новая техника не поступит. В Белгородском районе новые машины будут использоваться только в поселениях, расположенных дальше сорока километров от границы.

Когда решится проблема с вывозом мусора из Белгорода и Белгородского района?
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