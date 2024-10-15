Мусор вывезут: в Белгородскую область поступила новая коммунальная техника

Из этого количества в Белгороде останется 17 машин из 36 запланированных, в Белгородском районе — 5 из 14, в Старооскольском округе — 17 из 29, в Яковлевском округе — 6 из 6, в Прохоровском районе — 2, как и планировалось, в Ракитянском районе — 2 из 4, в Корочанском районе — 2, как и задумывалось, в Губкинском городском округе — 7 из 11, Новооскольском округе — 3 из 5, Чернянском районе — 2 из 4, Вейделевском районе — 1, как и должно было быть, Волоконовском районе — 1 из 2, Красногвардейском районе — 1 из 2, Борисовском районе — 1 из 2. В Грайворонский и Валуйский округа машины пока не поступали, но планируется передать в первый округ одну единицу техники, а во второй — три.