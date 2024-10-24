«Еврологистик» — всё: в Белгородской области сменится перевозчик по вывозу мусора

Проблемы с вывозом мусора начались в Белгородской области в конце 2023 года из-за поломки техники в парке «Еврологистика». Летом 2024 года проблема встала особенно остро. Региональная прокуратура только с 20 июня по 6 августа выявила 57 фактов ненадлежащей организации вывоза ТКО по всему региону.