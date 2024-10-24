«Еврологистик» — всё: в Белгородской области сменится перевозчик по вывозу мусора

Posted 24 октября, 10:27
Published 24 октября, 10:27
Modified 24 октября, 10:29
Updated 24 октября, 10:29
На недавнем собрании заместитель губернатора Сергей Довгалюк и глава Старооскольского округа Андрей Чесноков предложили сотрудникам «Еврологистик» рассмотреть возможность трудоустройства в компанию «Экотранс» после прекращения работы предприятия.
«Экотранс», который ранее был основным оператором с ТКО в Белгородской области, теперь снова будет заниматься вывозом ТКО в Старом Осколе. Об этом Андрей Чесноков сообщил в вечернем прямом эфире.
Он также отметил, что перевозчику и властям потребуется от семи до десяти дней, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть вывоз мусора в график.
Кроме того, на встрече с Чесноковым заместитель губернатора обсудил организацию разворотных площадок и подъездов к местам сбора ТКО. Также обсуждалась целесообразность перехода от пакетного сбора к контейнерному, но окончательное решение будет принимать население.
Проблемы с вывозом мусора начались в Белгородской области в конце 2023 года из-за поломки техники в парке «Еврологистика». Летом 2024 года проблема встала особенно остро. Региональная прокуратура только с 20 июня по 6 августа выявила 57 фактов ненадлежащей организации вывоза ТКО по всему региону.