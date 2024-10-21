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Posted 21 октября, 08:02

Published 21 октября, 08:02

Modified 21 октября, 08:04

Updated 21 октября, 08:04

Автоматика блокирует запуск тепла в белгородские дома из-за высоких температур

Автоматика блокирует запуск тепла в белгородские дома из-за высоких температур

21 октября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ЖКХ
На сегодняшний день тепло дали в 4648 многоквартирных дома Белгородской области. При этом по некоторым МКД возникли проблемы. Подробнее сообщил замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк.

По словам чиновника, в настоящее время работники управляющих компаний ведут работы по установлению нормативного гидравлического режима в наружных сетях, а также обходы, связанные с удалением воздушных пробок по стоякам.

Основная проблема — отсутствие жильцов во многих квартирах. Ещё одна проблема возникала в домах, где установлены автоматические узлы учёта. Ввиду того, что они работают в зависимости от температуры наружного воздуха, которая на сегодняшний день выше средних показателей, в домах есть проблемы с запуском тепла — автоматика отключает подачу.

Специалисты помогут в этих домах отключить автоматику и запустить тепло. Когда установятся отрицательные температуры, автоматику запустят заново.
Сергей Довгалюк

Всего для пуска тепла на территории области подготовили 7164 объекта. Речь идёт о многоквартирных домах, образовательных учреждениях, объектах соцкультбыта, учреждениях здравоохранения и котельных.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЖКХ#Температура#Отопление#Управляющие компании#Теплоснабжение#Специалисты#Белгород#Котельные
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