Автоматика блокирует запуск тепла в белгородские дома из-за высоких температур

Posted 21 октября, 08:02
Published 21 октября, 08:02
Modified 21 октября, 08:04
Updated 21 октября, 08:04
По словам чиновника, в настоящее время работники управляющих компаний ведут работы по установлению нормативного гидравлического режима в наружных сетях, а также обходы, связанные с удалением воздушных пробок по стоякам.
Основная проблема — отсутствие жильцов во многих квартирах. Ещё одна проблема возникала в домах, где установлены автоматические узлы учёта. Ввиду того, что они работают в зависимости от температуры наружного воздуха, которая на сегодняшний день выше средних показателей, в домах есть проблемы с запуском тепла — автоматика отключает подачу.
Специалисты помогут в этих домах отключить автоматику и запустить тепло. Когда установятся отрицательные температуры, автоматику запустят заново.
Сергей Довгалюк
Всего для пуска тепла на территории области подготовили 7164 объекта. Речь идёт о многоквартирных домах, образовательных учреждениях, объектах соцкультбыта, учреждениях здравоохранения и котельных.