Автоматика блокирует запуск тепла в белгородские дома из-за высоких температур

Основная проблема — отсутствие жильцов во многих квартирах. Ещё одна проблема возникала в домах, где установлены автоматические узлы учёта. Ввиду того, что они работают в зависимости от температуры наружного воздуха, которая на сегодняшний день выше средних показателей, в домах есть проблемы с запуском тепла — автоматика отключает подачу.