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Posted 20 октября, 16:05

Published 20 октября, 16:05

Modified 20 октября, 16:07

Updated 20 октября, 16:07

Вчерашние осколки, сегодняшнее отопление и новые проезды обсуждали белгородцы

Вчерашние осколки, сегодняшнее отопление и новые проезды обсуждали белгородцы

20 октября 2024, 16:05
Фото: bel.ru
Сюжет
Новости Белгорода
В Белгороде возле домов упали осколки сбитых боеприпасов, отопительный сезон длится уже неделю, а новому ЖК сделают дорогу от проезда Автомобилистов. Главные темы воскресенья в материале Бел.Ру.

ПВО справилось

Вечером 19 октября после не слишком долгого, но всё же перерыва, Белгород снова стал целью для атаки Вооружённых сил Украины. В небе раздалось около десяти взрывов, работала система ПВО. Одну из целей сбили над северной частью города.

В субботу и в воскресенье местные жители находили множество осколков от боеприпасов. При этом никто не пострадал, повреждения получила 31 машина, соцобъект, частный дом и газопровод.

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Не тёплые отношения

В Белгороде завершилась первая неделя отопительного сезона. Мэр Валентин Демидов отчитался, что за три дня тепло пустили во все МКД областного центра. Однако дошло оно на воскресенье далеко не до всех квартир.

Есть районы города, где уже отапливаются все дома. Однако в большой части отопление есть в 30-50% квартир. Получается, далеко не все управляющие организации обеспечили нормальную работу систем отопления в подконтрольных домах. Обычно на это уходит до двух недель.

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Дорога к дому

В районе улицы Славянской в Белгороде в 2025 году оборудуют два новых проезда. Один из них соединит новый жилой комплекс с проездом Автомобилистов. Длина маршрута составит 195 метров, а начальную стоимость городские власти оценили в 43,8 млн рублей. Работы должны завершить в апреле.

Вторую дорогу в этом квартале сделают от переулка Закоморный к площадке промышленного завода «Мираторга». Здесь работы оценивают в 26,5 млн, а срок их окончания назначили на 5 августа 2025 года.

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#Евгений Грицков#Общество#Отопительный сезон#Новая дорога#Новости Белгорода#Итоги дня#Последствия обстрела
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