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Posted 18 октября, 06:32

Published 18 октября, 06:32

Modified 18 октября, 06:34

Updated 18 октября, 06:34

В паспорте Белгорода рассказали об обеспеченности горожан водой и отоплением

А у нас в квартире газ! А у вас? Только у 15% белгородцев электрическая плита

18 октября 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney

В паспорте Белгорода рассказали об обеспеченности горожан водой и отоплением

Сюжет
Вода
Что изменилось в жилом фонде Белгорода за 22 года. Городские власти подготовили проект развития города на 2025 год. В нём сравнили показатели 2003, 2010 и будущего 2025 года.

Городская администрация Белгорода опубликовала проект развития на 2025 год. В нём власти сравнили обеспеченность населения газом, водой, отоплением и плитами.

В 2003-м водопровод был в 92% домов. В 2010 году обеспеченность водой достигла 100%. Аналогичная ситуация обстоит и с канализацией, но на 2003 год она был в 91% объектов жилого фонда.

Ситуация с плитами в домах такая: за 22 года процент владения электрическими плитами вырос с 12 до 15%, при этом рост на 2% произошёл между 2003 и 2010 годами. Газовые плиты в 2003 году были в 86% домов и квартир. К 2025 году этот показатель опустится на один пункт — до 85%.

Центральное отопление в 2003 году было в 87% домов, а с 2010 года — в 90%, таким показатель и будет в 2025 году. С централизованным горячим водоснабжением: в 2003-м — 89%, а с 2010 по 2025 годы— 90%.

Напомним, что ранее мы писали о планах развития Юго-Западного района.

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#Алёна Мальцева#Вода#Газ#Белгород#Обеспеченность
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