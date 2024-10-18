А у нас в квартире газ! А у вас? Только у 15% белгородцев электрическая плита

Posted 18 октября, 06:32
Published 18 октября, 06:32
Modified 18 октября, 06:34
Updated 18 октября, 06:34
Городская администрация Белгорода опубликовала проект развития на 2025 год. В нём власти сравнили обеспеченность населения газом, водой, отоплением и плитами.
В 2003-м водопровод был в 92% домов. В 2010 году обеспеченность водой достигла 100%. Аналогичная ситуация обстоит и с канализацией, но на 2003 год она был в 91% объектов жилого фонда.
Ситуация с плитами в домах такая: за 22 года процент владения электрическими плитами вырос с 12 до 15%, при этом рост на 2% произошёл между 2003 и 2010 годами. Газовые плиты в 2003 году были в 86% домов и квартир. К 2025 году этот показатель опустится на один пункт — до 85%.
Центральное отопление в 2003 году было в 87% домов, а с 2010 года — в 90%, таким показатель и будет в 2025 году. С централизованным горячим водоснабжением: в 2003-м — 89%, а с 2010 по 2025 годы— 90%.
Напомним, что ранее мы писали о планах развития Юго-Западного района.