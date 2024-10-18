А у нас в квартире газ! А у вас? Только у 15% белгородцев электрическая плита

Ситуация с плитами в домах такая: за 22 года процент владения электрическими плитами вырос с 12 до 15%, при этом рост на 2% произошёл между 2003 и 2010 годами. Газовые плиты в 2003 году были в 86% домов и квартир. К 2025 году этот показатель опустится на один пункт — до 85%.