Село Муром в белгородском приграничье остаётся без воды уже третий день

Posted 14 октября, 07:55
Published 14 октября, 07:55
Modified 14 октября, 07:57
Updated 14 октября, 07:57
На вчерашний вечер в Муроме всё ещё не было воды. Одна из линий, питающих водозабор, не была готова. Село остаётся без воды уже третий день. Причины отключения на заседании правительства не назвали.
«Мы всё обговорили, все решения приняты. Воду нужно дать», — заявил Гладков на оперативном совещании. Сегодня вечером губернатор региона лично будет заслушивать доклад по этому вопросу.
По данным ГУП «Белводоканал», 12 октября в селе Муром Шебекинского городского округа произошло аварийное отключение воды.