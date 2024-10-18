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Posted 18 октября, 11:20

Published 18 октября, 11:20

Modified 18 октября, 11:22

Updated 18 октября, 11:22

Россиянин готовил диверсию на объекте ж/д инфраструктуры в Белгородской области

Россиянина поймали с поличным при подготовке диверсии на белгородской ж/д

18 октября 2024, 11:20
Фото: 1MI
Россиянин готовил диверсию на объекте ж/д инфраструктуры в Белгородской области

Суд вынес приговор за подготовку диверсии на ж/д в Белгородской области

Сюжет
Суд
Мужчина забрал из тайника взрывное устройство и хотел совершить подрыв инфраструктурного объекта, сообщили в региональном управлении ФСБ. Суд назначил ему серьёзный срок.

Россиянин хотел совершить диверсию в Белгородской области. Преступление предотвратили сотрудники ФСБ.

По информации силовиков, подсудимый забрал из тайника взрывное устройство. Оно ему требовалось, чтобы совершить подрыв объекта железнодорожной инфраструктуры. Довести преступление до конца не получилось — мужчину задержали с поличным.

Уголовное дело возбудили по статьям:

  • за госизмену (ст. 275 УК РФ),
  • участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ),
  • покушение на совершение диверсии (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 281),
  • незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет (п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК).

Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным. Ему назначили 16 лет лишения свободы. Три года подсудимый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, мужчину ограничили в свободе на год, также ему назначили 400 тысяч рублей штрафа.

Приговор в силу не вступил.

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