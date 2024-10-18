Россиянина поймали с поличным при подготовке диверсии на белгородской ж/д

Posted 18 октября, 11:20
Published 18 октября, 11:20
Modified 18 октября, 11:22
Updated 18 октября, 11:22
Россиянин хотел совершить диверсию в Белгородской области. Преступление предотвратили сотрудники ФСБ.
По информации силовиков, подсудимый забрал из тайника взрывное устройство. Оно ему требовалось, чтобы совершить подрыв объекта железнодорожной инфраструктуры. Довести преступление до конца не получилось — мужчину задержали с поличным.
Уголовное дело возбудили по статьям:
Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным. Ему назначили 16 лет лишения свободы. Три года подсудимый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, мужчину ограничили в свободе на год, также ему назначили 400 тысяч рублей штрафа.
Приговор в силу не вступил.