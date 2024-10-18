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Ж/д

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2024
Россиянина поймали с поличным при подготовке диверсии на белгородской ж/д
18 октября, 11:20
Диверсантка пыталась по указу украинских спецслужб подорвать ж/д пути под Белгородом
16 октября, 14:05
2023
Белгородская ФСБ задержала троих причастных к диверсиям на железной дороге
20 октября 2023, 08:21
В Белгородской области поймали подозреваемого в серии поджогов на ж/д
6 сентября 2023, 07:55
Ночное ЧП, проблемы оставшихся шебекинцев и первые выплаты: итоги дня по-белгородски
11 июня 2023, 15:30
В Белгородской области увеличили количество пригородных поездов к дачному сезону
5 апреля 2023, 11:25
В Белгородской транспортной прокуратуре сообщили подробности аварии с вагонами ЭФКО
Вагоны столкнулись на железнодорожных путях в Алексеевке. Надзорное ведомство ищет тех, кто допустил происшествие.
24 марта 2023, 11:42
В ЮВЖД рассказали о повреждениях на станции Белгород из-за ночного происшествия
17 марта 2023, 12:11
В Белгородской области поезд въехал в автомобиль, находящийся на ж/д путях
В аварии, произошедшей в Старооскольском округе, пострадал один человек.
28 февраля 2023, 16:45

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