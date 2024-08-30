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Published Сегодня, 12:34

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Троим россиянам, устроившим диверсии на железной дороге, вынесли приговор

Троим россиянам, устроившим диверсии на железной дороге, вынесли приговор

30 августа 2024, 12:34
Фото: 1MI
Трое диверсантов пытались вывести из строя железнодорожное оборудование. Они выполняли задания антироссийских структур и получали за свои преступления вознаграждение. Теперь им придётся отбывать серьёзное наказание, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Сотрудники ФСБ по Белгородской области задержали троих россиян, которые готовили и совершали диверсии на железных дорогах в регионе. Фигурантов поймали с поличным, когда те планировали очередное преступление.

Ранее злоумышленники, действуя в составе преступной группы, по заданию представителей антироссийских структур совершили поджоги железнодорожного оборудования на территории Старооскольского городского округа, принадлежащего РЖД.

Задержанные сняли всё на видео и отправили его заказчикам. Взамен они получили оплату в размере около 100 тысяч рублей.

Расследовано уголовное дело по статье «Диверсия» (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 281, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 281, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ и п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Членов группировки признали виновными.

Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 14 до 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Железные дороги#ФСБ#Преступления#Новости Старого Оскола#Белгород#Старооскольский горокруг#Диверсии
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