Троим россиянам, устроившим диверсии на железной дороге, вынесли приговор

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Сотрудники ФСБ по Белгородской области задержали троих россиян, которые готовили и совершали диверсии на железных дорогах в регионе. Фигурантов поймали с поличным, когда те планировали очередное преступление.
Ранее злоумышленники, действуя в составе преступной группы, по заданию представителей антироссийских структур совершили поджоги железнодорожного оборудования на территории Старооскольского городского округа, принадлежащего РЖД.
Задержанные сняли всё на видео и отправили его заказчикам. Взамен они получили оплату в размере около 100 тысяч рублей.
Расследовано уголовное дело по статье «Диверсия» (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 281, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 281, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ и п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Членов группировки признали виновными.
Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 14 до 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.