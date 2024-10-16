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Posted 16 октября, 14:05

Published 16 октября, 14:05

Modified 16 октября, 14:22

Updated 16 октября, 14:22

Приговор вынесли гражданке России

Диверсантка пыталась по указу украинских спецслужб подорвать ж/д пути под Белгородом

16 октября 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Приговор вынесли гражданке России

В Белгороде вынесли приговор женщине по делу о подготовке диверсии на ж/д путях

Сюжет
Уголовное дело
Ещё один случай попытки подрыва железнодорожных путей пресекли сотрудники ФСБ. Женщина пыталась устроить диверсию по указу украинских спецслужб. Теперь ей придётся много лет провести в тюрьме и заплатить большой штраф.

По информации ФСБ, женщина готовилась к диверсии. Она приобрела взрывное устройство по заданию украинских спецслужб и намеревалась совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области. Её преступная деятельность была вовремя пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

В отношении неё возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1) и покушение на диверсию (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281) УК РФ.

Белгородский областной суд признал диверсантку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#ФСБ#Теракт#Белгород#Ж/д#Диверсия
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