Диверсантка пыталась по указу украинских спецслужб подорвать ж/д пути под Белгородом

Posted 16 октября, 14:05
Published 16 октября, 14:05
Modified 16 октября, 14:22
Updated 16 октября, 14:22
По информации ФСБ, женщина готовилась к диверсии. Она приобрела взрывное устройство по заданию украинских спецслужб и намеревалась совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области. Её преступная деятельность была вовремя пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.
В отношении неё возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1) и покушение на диверсию (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281) УК РФ.
Белгородский областной суд признал диверсантку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.