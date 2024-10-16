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Posted 16 октября, 09:14

Published 16 октября, 09:14

Modified 16 октября, 09:16

Updated 16 октября, 09:16

За высадку тюльпанов в Белгороде готовы заплатить почти 4 млн рублей

За высадку тюльпанов в Белгороде готовы заплатить почти 4 млн рублей

16 октября 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Благоустройство
Управление Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который высадит луковицы тюльпанов в областном центре. Максимально на работы готовы потратить 3,9 млн рублей. Всего посадят 245 015 луковиц.

Согласно документам госзакупки, управление Белгорблагоустройство разметило закупку на поиск подрядчика, который посадит луковицы тюльпанов в Белгороде. Растения нужно высадить на центральной аллее Свято-Троицкого бульвара, в парке Победы, на ул. 50-летия Белгородской области (от улицы Николая Островского до улицы Преображенская), в сквере у диорамы на клумбах за музеем, около памятника пограничникам в парке Памяти, памятников Ватутину, Коневу, Генералу Лебедю, памятнику воинам в районе здания аэропорта и здания правительства области.

В документах указано, что тюльпаны высаживают, чтобы повысить комфортность условий проживания людей, улучшить санитарное и эстетическое состояние территорий, создать благоприятные условия жизнедеятельности жителей и гостей города.

Всего планируют высадить 245 015 луковиц разных сортов: «Промисс», «Принцесс Ирен», «Лалибелла», «Нови Сан», «Веранди», «Стронг Лав», «Стронг Голд», «Орандж Кассини». Подробности в таблице:

Место

Количество

Свято-Троицкий б-р (центральная аллея)

80 010

парк Победы

66 492

ул. 50-летия Белгородской области (от ул. Н. Островского до ул. Преображенская)

33 683

Сквер Диорама (клумбы за музеем)

9 774

памятник Пограничникам в парке Памяти

27 666

памятник Ватутину

3 690

памятник Коневу

1 440

памятник Генералу Лебедю

1 520

памятник воинам (в р-не здания аэропорта)

1 170

областная администрация

19 570

Высадить тюльпаны должны до 30 ноября текущего года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 22 октября.

Напомним, ранее стало известно, что Белгорблагоустройство планирует закупить партию луковиц тюльпанов на 19,5 млн рублей. Но не все белгородцы оценили эту новость.

«Это бездонная бочка!» Зачем в Белгороде каждый год закупают тюльпаны?
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