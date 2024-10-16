За высадку тюльпанов в Белгороде готовы заплатить почти 4 млн рублей

Posted 16 октября, 09:14
Published 16 октября, 09:14
Modified 16 октября, 09:16
Updated 16 октября, 09:16
Согласно документам госзакупки, управление Белгорблагоустройство разметило закупку на поиск подрядчика, который посадит луковицы тюльпанов в Белгороде. Растения нужно высадить на центральной аллее Свято-Троицкого бульвара, в парке Победы, на ул. 50-летия Белгородской области (от улицы Николая Островского до улицы Преображенская), в сквере у диорамы на клумбах за музеем, около памятника пограничникам в парке Памяти, памятников Ватутину, Коневу, Генералу Лебедю, памятнику воинам в районе здания аэропорта и здания правительства области.
В документах указано, что тюльпаны высаживают, чтобы повысить комфортность условий проживания людей, улучшить санитарное и эстетическое состояние территорий, создать благоприятные условия жизнедеятельности жителей и гостей города.
Всего планируют высадить 245 015 луковиц разных сортов: «Промисс», «Принцесс Ирен», «Лалибелла», «Нови Сан», «Веранди», «Стронг Лав», «Стронг Голд», «Орандж Кассини». Подробности в таблице:
|
Место
|
Количество
|
Свято-Троицкий б-р (центральная аллея)
|
80 010
|
парк Победы
|
66 492
|
ул. 50-летия Белгородской области (от ул. Н. Островского до ул. Преображенская)
|
33 683
|
Сквер Диорама (клумбы за музеем)
|
9 774
|
памятник Пограничникам в парке Памяти
|
27 666
|
памятник Ватутину
|
3 690
|
памятник Коневу
|
1 440
|
памятник Генералу Лебедю
|
1 520
|
памятник воинам (в р-не здания аэропорта)
|
1 170
|
областная администрация
|
19 570
Высадить тюльпаны должны до 30 ноября текущего года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 22 октября.
Напомним, ранее стало известно, что Белгорблагоустройство планирует закупить партию луковиц тюльпанов на 19,5 млн рублей. Но не все белгородцы оценили эту новость.