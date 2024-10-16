За высадку тюльпанов в Белгороде готовы заплатить почти 4 млн рублей

Согласно документам госзакупки, управление Белгорблагоустройство разметило закупку на поиск подрядчика, который посадит луковицы тюльпанов в Белгороде. Растения нужно высадить на центральной аллее Свято-Троицкого бульвара, в парке Победы, на ул. 50-летия Белгородской области (от улицы Николая Островского до улицы Преображенская), в сквере у диорамы на клумбах за музеем, около памятника пограничникам в парке Памяти, памятников Ватутину, Коневу, Генералу Лебедю, памятнику воинам в районе здания аэропорта и здания правительства области.