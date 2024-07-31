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Тюльпаны

В Белгороде высадят новую партию тюльпанов за 19,5 млн рублей

31 июля 2024, 07:36
Фото: 1MI
Тюльпаны
Администрация областного центра продолжает реализовывать «цветочный план» по украшению города. Тюльпаны вновь появятся на улицах Белгорода. Общая сумма партии составит более 19 млн рублей, следует из документации закупки.

Белгорблагоустройство планирует закупить партию луковиц тюльпанов на 19,5 млн рублей. В концепцию цветочного оформления областной столицы включатся такие сорта, как, например, Бахромчатые Керли Сью и Версаче, высокорослые Промисс и Лалибела, а также тюльпаны Триумф и КэндиПринц.

Основные цвета — красный, жёлтый, оранжевый, белый, розовый, сиреневый. Предполагается, что горожане увидят простые, среднерослые и высокорослые, бахромчатые тюльпаны.

Кроме того, планируется закупить трубчатые нарциссы.

На сегодняшний день идёт конкурс на определение поставщика, итоги подведут 9 августа.

Напомним, что луковицы, которые высадили прошлой осенью, взошли на 98%. Остальные цветы не выросли из-за того, что почва замокала и случались механические повреждения цветника.

Вопрос с тюльпанами в городе всегда привлекает много внимания. Так, ранее у горожан вызывала удивление высадка цветов зимой. Рабочие, несмотря на непогоду, выполняли свою работу, а жители переживали, взойдут ли потом тюльпаны.

Ранее всё же случались неудачи. Весной 2023 года тюльпаны взошли не везде. Белгорблагоустройство подавало иск в суд на подрядчика в лице ООО «Мир» на 7 млн 050 тыс. 745 рублей. Его оплатили, но не полностью, позже дело приостановили.

Сколько из посаженных осенью тюльпанов не взошли в Белгороде?
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Тюльпаны#Белгород
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