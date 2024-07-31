В Белгороде высадят новую партию тюльпанов за 19,5 млн рублей

Ранее всё же случались неудачи. Весной 2023 года тюльпаны взошли не везде. Белгорблагоустройство подавало иск в суд на подрядчика в лице ООО «Мир» на 7 млн 050 тыс. 745 рублей. Его оплатили, но не полностью, позже дело приостановили.