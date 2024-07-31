В Белгороде высадят новую партию тюльпанов за 19,5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Белгорблагоустройство планирует закупить партию луковиц тюльпанов на 19,5 млн рублей. В концепцию цветочного оформления областной столицы включатся такие сорта, как, например, Бахромчатые Керли Сью и Версаче, высокорослые Промисс и Лалибела, а также тюльпаны Триумф и КэндиПринц.
Основные цвета — красный, жёлтый, оранжевый, белый, розовый, сиреневый. Предполагается, что горожане увидят простые, среднерослые и высокорослые, бахромчатые тюльпаны.
Кроме того, планируется закупить трубчатые нарциссы.
На сегодняшний день идёт конкурс на определение поставщика, итоги подведут 9 августа.
Напомним, что луковицы, которые высадили прошлой осенью, взошли на 98%. Остальные цветы не выросли из-за того, что почва замокала и случались механические повреждения цветника.
Вопрос с тюльпанами в городе всегда привлекает много внимания. Так, ранее у горожан вызывала удивление высадка цветов зимой. Рабочие, несмотря на непогоду, выполняли свою работу, а жители переживали, взойдут ли потом тюльпаны.
Ранее всё же случались неудачи. Весной 2023 года тюльпаны взошли не везде. Белгорблагоустройство подавало иск в суд на подрядчика в лице ООО «Мир» на 7 млн 050 тыс. 745 рублей. Его оплатили, но не полностью, позже дело приостановили.