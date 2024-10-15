В Харьковской области в обязательном порядке проведут эвакуацию жителей Купянска

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что большую часть курян после входа ВСУ на территорию Курской области смогли вывезти из населённых пунктов и разместить в безопасных для проживаниях местах. Однако, как рассказала омбудсмен, украинские военные насильно вывезли более тысячи мирных жителей из Курской области.