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Posted 15 октября, 16:58

Published 15 октября, 16:58

Modified 15 октября, 17:00

Updated 15 октября, 17:00

Эвакуация

В Харьковской области в обязательном порядке проведут эвакуацию жителей Купянска

15 октября 2024, 16:58
Фото: 1MI
Эвакуация
Сюжет
Новости Белгорода
Украина начнёт эвакуацию города Купянск и нескольких других населённых пунктов в Харьковской области, как объяснили, из-за ухудшения ситуации. Кроме того, отметили возникающие из-за неё проблемы с подачей тепла и электричества в дома.

Власти Украины приняли решение организовать обязательную эвакуацию жителей Купянска и других населённых пунктов в Харьковской области. Особенно это касается близ лежащих к городу поселений. Информацию об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, такое решение связано с ухудшением обстановки, невозможностью запустить отопительный сезон и обеспечить стабильную подачу электричества, как пишет издание «Думка».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что большую часть курян после входа ВСУ на территорию Курской области смогли вывезти из населённых пунктов и разместить в безопасных для проживаниях местах. Однако, как рассказала омбудсмен, украинские военные насильно вывезли более тысячи мирных жителей из Курской области.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Украина#Россия#Отопительный сезон#Новости Белгорода#Эвакуация#Электроснабжение#Белгород#СВО
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