В Харьковской области в обязательном порядке проведут эвакуацию жителей Купянска

Posted 15 октября, 16:58
Published 15 октября, 16:58
Modified 15 октября, 17:00
Updated 15 октября, 17:00
Власти Украины приняли решение организовать обязательную эвакуацию жителей Купянска и других населённых пунктов в Харьковской области. Особенно это касается близ лежащих к городу поселений. Информацию об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
По его словам, такое решение связано с ухудшением обстановки, невозможностью запустить отопительный сезон и обеспечить стабильную подачу электричества, как пишет издание «Думка».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что большую часть курян после входа ВСУ на территорию Курской области смогли вывезти из населённых пунктов и разместить в безопасных для проживаниях местах. Однако, как рассказала омбудсмен, украинские военные насильно вывезли более тысячи мирных жителей из Курской области.