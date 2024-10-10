Песков: Россия не увидела готовности Украины к прекращению огня

Posted 10 октября, 11:54
Published 10 октября, 11:54
Modified 10 октября, 11:54
Updated 10 октября, 11:54
Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заметил, что сейчас на эту тему много рассуждений в прессе.
Особенно после заявления Владимира Зеленского на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» о том, что военные действия должны закончиться в 2025 году.
Ранее Песков подчеркнул, что СВО будет длиться до того момента, пока Россия не достигнет «тем или иным путём» поставленных задач. Также в российском МИД недавно заметили, что президент Украины не отменил свой указ, запрещающий мирные переговоры с российскими властями.