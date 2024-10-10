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Posted 10 октября, 11:54

Published 10 октября, 11:54

Modified 10 октября, 11:54

Updated 10 октября, 11:54

Дмитрий Песков

Песков: Россия не увидела готовности Украины к прекращению огня

10 октября 2024, 11:54
Фото: 1MI
Дмитрий Песков
Сюжет
СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление по поводу возможности прекращения огня и мирных переговоров, сообщает издание УтроNews со ссылкой на ТАСС. По его мнению, российские власти не видят ответных шагов к разрешению конфликта.

Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заметил, что сейчас на эту тему много рассуждений в прессе.

Особенно после заявления Владимира Зеленского на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» о том, что военные действия должны закончиться в 2025 году.

Ранее Песков подчеркнул, что СВО будет длиться до того момента, пока Россия не достигнет «тем или иным путём» поставленных задач. Также в российском МИД недавно заметили, что президент Украины не отменил свой указ, запрещающий мирные переговоры с российскими властями.

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