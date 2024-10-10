Песков: Россия не увидела готовности Украины к прекращению огня

Ранее Песков подчеркнул, что СВО будет длиться до того момента, пока Россия не достигнет «тем или иным путём» поставленных задач. Также в российском МИД недавно заметили, что президент Украины не отменил свой указ, запрещающий мирные переговоры с российскими властями.