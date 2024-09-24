Гладков рассказал, почему не поехал на встречу с диверсантами в Новой Таволжанке

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Вячеслав Гладков в интервью ИА «Регнум» прокомментировал эпизод с украинской ДРГ в Новой Таволжанке, который произошёл в июне прошлого года. Тогда диверсанты предложили ему встретиться, чтобы передать взятых в плен военных. Губернатор ответил, почему не поехал.