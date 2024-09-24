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Posted 24 сентября, 11:06

Published 24 сентября, 11:06

Modified 24 сентября, 11:06

Updated 24 сентября, 11:06

Вячеслав Гладков ответил, почему не поехал на встречу с украинской ДРГ

Гладков рассказал, почему не поехал на встречу с диверсантами в Новой Таволжанке

24 сентября 2024, 11:06
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков ответил, почему не поехал на встречу с украинской ДРГ
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Новости Белгорода
Вячеслав Гладков в интервью ИА «Регнум» прокомментировал эпизод с украинской ДРГ в Новой Таволжанке, который произошёл в июне прошлого года. Тогда диверсанты предложили ему встретиться, чтобы передать взятых в плен военных. Губернатор ответил, почему не поехал.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, почему всё-таки не поехал на встречу с диверсантами в июне 2023 года.

Тогда в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе произошёл бой с украинской ДРГ. Губернатор ответил на призыв встретиться для передачи пленных российских военных в пункте пропуска «Шебекино», но позже перенёс место и время.

Гладков сообщил, что согласился на встречу для обмена пленными, хотя и считал предложение «публичной провокацией», которая должна была подорвать доверие к власти. Но диверсанты пришли без пленных.

По мнению губернатора, члены группировки ждали, что он отреагирует иначе, более эмоционально. Но это создало бы только «ещё одну проблему».

Видео: отрывок из интервью ИА «Регнум». Губернатор рассказал, почему не встретился с украинскими диверсантами
Вячеслав Гладков готов встретиться с террористами, чтобы освободить пленных военных
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