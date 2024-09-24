Гладков рассказал, почему не поехал на встречу с диверсантами в Новой Таволжанке

Posted 24 сентября, 11:06
Published 24 сентября, 11:06
Modified 24 сентября, 11:06
Updated 24 сентября, 11:06
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, почему всё-таки не поехал на встречу с диверсантами в июне 2023 года.
Тогда в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе произошёл бой с украинской ДРГ. Губернатор ответил на призыв встретиться для передачи пленных российских военных в пункте пропуска «Шебекино», но позже перенёс место и время.
Гладков сообщил, что согласился на встречу для обмена пленными, хотя и считал предложение «публичной провокацией», которая должна была подорвать доверие к власти. Но диверсанты пришли без пленных.
По мнению губернатора, члены группировки ждали, что он отреагирует иначе, более эмоционально. Но это создало бы только «ещё одну проблему».