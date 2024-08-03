Ребёнок вернулся из Украины в Россию в ходе обмена на территории Белгородской области

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева рассказала о том, что в Россию вернулись 13-летний мальчик, который воссоединился со своей мамой, и россиянка, которая несколько лет назад уехала на Украину, чтобы ухаживать за своим отцом.