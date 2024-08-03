Ребёнок вернулся из Украины в Россию в ходе обмена на территории Белгородской области

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева рассказала о том, что в Россию вернулись 13-летний мальчик, который воссоединился со своей мамой, и россиянка, которая несколько лет назад уехала на Украину, чтобы ухаживать за своим отцом.
Гражданка Украины, которая ранее жила в Белгородской области, также вернулась к своей дочери в Харьковскую область. Брат и сестра смогли встретиться со своей матерью на территории Украины.
Кроме того, в ходе мероприятий участники обменялись письмами военнопленных к их родным и близким.
Напомним, что недавно из украинского плена вернулся житель Белгородской области.