bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Четыре семьи воссоединись со своими близкими благодаря акции между странами

Ребёнок вернулся из Украины в Россию в ходе обмена на территории Белгородской области

3 августа 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney

Четыре семьи воссоединись со своими близкими благодаря акции между странами

Очередная гуманитарная акция между Россией и Украиной прошла на территории Белгородской области. Вернуться на родину смогли тринадцатилетний мальчик и гражданка РФ, которые ранее не могли выехать из страны, сообщила уполномоченный по правам человека Жанна Киреева.

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева рассказала о том, что в Россию вернулись 13-летний мальчик, который воссоединился со своей мамой, и россиянка, которая несколько лет назад уехала на Украину, чтобы ухаживать за своим отцом.

Гражданка Украины, которая ранее жила в Белгородской области, также вернулась к своей дочери в Харьковскую область. Брат и сестра смогли встретиться со своей матерью на территории Украины.

Кроме того, в ходе мероприятий участники обменялись письмами военнопленных к их родным и близким.

Напомним, что недавно из украинского плена вернулся житель Белгородской области.

Белгородца вернули из украинского плена
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй годДокладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?Пела в трубку про Бандеру: какие сообщения нашла ФСБ у белгородского волонтёра?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Украина#Россия#Обмен#Харьковская область#Права человека
Подпишитесь
Уже шестеро за день: ещё два человека ранены при обстреле Шебекино
Сегодня, 17:42
«Медленный Белгород», увольнение директоров школ: что случилось за неделю в регионе
Сегодня, 16:15
Детям понравится: в Белгороде протестировали светодинамический фонтан
Сегодня, 17:26
ВСУ уничтожают дома, гаражи и машины белгородцев с помощью беспилотников
Сегодня, 16:23
Режим работы магазинов и ТЦ в Белгороде снова изменится
Сегодня, 07:09
В Шебекино после прямого попадания снаряда загорелся дом
Сегодня, 16:52