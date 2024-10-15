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Posted 15 октября, 07:04

Published 15 октября, 07:04

Modified 15 октября, 07:04

Updated 15 октября, 07:04

Несмотря на обстрелы, село закрывать пока не планируют

Правда ли, что белгородский Муром закрывают и не собираются восстанавливать?

15 октября 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
Несмотря на обстрелы, село закрывать пока не планируют

Гладков рассказал о планах на обстреливаемое село Муром в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Село Шебекинского округа продолжает попадать под атаки ВСУ, из-за чего жить там опасно. Несмотря на это в населённом пункте остаются жители, а закрывать село пока не планируют. В противном случае оно перестанет существовать, отметил губернатор.

Жительница Белгородской области, которую волнует судьба села Муром Шебекинского округа, поинтересовалась у губернатора, правдивы ли распространяемые слухи. Она услышала, что населённый пункт начали расселять из-за неспокойной оперативной обстановки, однако восстанавливать после СВО его якобы не планируют.

«Село Муром появилось около 400 лет назад. Очень красивое и с неповторимым рельефом. Венцом красоты является Свято-Троицкий храм», — рассказала белгородка.

Однако сам глава региона Вячеслав Гладков эту информацию опроверг. Он отметил, что в Муроме действительно наблюдаются тяжёлые условия, однако там всё ещё продолжают жить люди — около 200 человек.

Эвакуировать село и закрывать его пока не планируют, поскольку это радикальные меры.

«Если [рассказывать] по тем населённым пунктам, по которым принимается решение на отселение, то люди сдают свои дома в собственность государству. Мы строим новое жильё для людей, а населённый пункт перестаёт работать: мы закрываем школу, детские сады. Фактически перестаёт существовать. Это, конечно, очень тяжёлое решение, но жизнь — главная ценность для всех нас. Если кратко, то по селу Мором таких решений приниматься на сегодняшний день не будет. Надеемся, что силовым структурам удастся изменить ситуацию в лучшую сторону», — объяснил порядок действий и возникшую ситуацию Гладков.
Село Муром в белгородском приграничье остаётся без воды уже третий день
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Муром#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Обстрелы
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