Правда ли, что белгородский Муром закрывают и не собираются восстанавливать?

Posted 15 октября, 07:04
Published 15 октября, 07:04
Modified 15 октября, 07:04
Updated 15 октября, 07:04
Жительница Белгородской области, которую волнует судьба села Муром Шебекинского округа, поинтересовалась у губернатора, правдивы ли распространяемые слухи. Она услышала, что населённый пункт начали расселять из-за неспокойной оперативной обстановки, однако восстанавливать после СВО его якобы не планируют.
«Село Муром появилось около 400 лет назад. Очень красивое и с неповторимым рельефом. Венцом красоты является Свято-Троицкий храм», — рассказала белгородка.
Однако сам глава региона Вячеслав Гладков эту информацию опроверг. Он отметил, что в Муроме действительно наблюдаются тяжёлые условия, однако там всё ещё продолжают жить люди — около 200 человек.
Эвакуировать село и закрывать его пока не планируют, поскольку это радикальные меры.
«Если [рассказывать] по тем населённым пунктам, по которым принимается решение на отселение, то люди сдают свои дома в собственность государству. Мы строим новое жильё для людей, а населённый пункт перестаёт работать: мы закрываем школу, детские сады. Фактически перестаёт существовать. Это, конечно, очень тяжёлое решение, но жизнь — главная ценность для всех нас. Если кратко, то по селу Мором таких решений приниматься на сегодняшний день не будет. Надеемся, что силовым структурам удастся изменить ситуацию в лучшую сторону», — объяснил порядок действий и возникшую ситуацию Гладков.