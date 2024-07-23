Один дом разрушен, второй загорелся после атак беспилотников в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
ВСУ вновь атаковали приграничные Шебекинский и Грайворонский горокруга. Есть разрушения.
В Красном в Шебекинском горокруге FPV-дрон ударил по дому местных жителей. В результате он разрушен.
Ещё один дом загорелся после того, как на него сбросили боеприпас с беспилотника. Произошло это в Безымено в Грайворонском горокруге.
Помимо этого, ВСУ атаковали беспилотником нежилое здание в шебекинском Муроме.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что по решению оперштаба с 23 июля въезд в Красное и Безымено должен быть ограничен. По Мурому такого решения не принималось, что вызвало вопросы у местных жителей.