Белгородские чиновники получают миллионные премии? Разбираемся, что происходит

В ответ нам сообщили, что премирование сотрудников осуществляется на регулярной основе: ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Кроме того, предусмотрены выплаты к различным праздничным датам, а также за ненормированный рабочий график. Точную цифру поощрения Куташовой нам не назвали, однако отметили, что средняя заработная плата сотрудника администрации Белгородского района составляет 53 тысячи рублей.