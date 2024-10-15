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Posted 15 октября, 07:57

Published 15 октября, 07:57

Modified 15 октября, 14:22

Updated 15 октября, 14:22

В Белгородском районе не ответили на вопрос о премии Куташовой в 1 млн рублей

Белгородские чиновники получают миллионные премии? Разбираемся, что происходит

15 октября 2024, 07:57
Фото: 1MI

В Белгородском районе не ответили на вопрос о премии Куташовой в 1 млн рублей

Сюжет
Зарплата
В администрации Белгородского района не прокомментировали информацию о миллионной премии Куташовой.

В одном из Telegram-каналов появилась фотография якобы реального документа о том, что Анна Куташова, глава администрации Белгородского района, получила премию в размере 1 миллиона рублей. Журналисты Бел.Ру решили проверить достоверность этой информации и направили запрос в администрацию Белгородского района.

В ответ нам сообщили, что премирование сотрудников осуществляется на регулярной основе: ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Кроме того, предусмотрены выплаты к различным праздничным датам, а также за ненормированный рабочий график. Точную цифру поощрения Куташовой нам не назвали, однако отметили, что средняя заработная плата сотрудника администрации Белгородского района составляет 53 тысячи рублей.

Ранее мы уже пытались выяснить сумму премии мэра Белгорода Валентина Демидова. Оказалось, эти сведения содержат персональные данные и не могут быть раскрыты.

Фотография якобы документаФотография якобы документа
Фотография якобы документа. Фото: Telegram-канал
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