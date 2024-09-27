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Posted 27 сентября, 05:24

Published 27 сентября, 05:24

Modified 27 сентября, 05:24

Updated 27 сентября, 05:24

В администрации Белгородского района произошла еще одна кадровая перестановка?

В администрации Белгородского района произошла еще одна кадровая перестановка?

27 сентября 2024, 05:24
Фото: 1MI
Сюжет
Кадровые перестановки
По документам СПАРК-Интерфакс с 19 сентября этого года начальником управления капитального строительства администрации Белгородского района стал Сергей Тоболенко.

Чтобы подтвердить эту информацию, журналисты Бел.ру позвонили в администрацию Белгородского района. Однако в приёмной сориентировать по вопросу не смогли, направили в отдел кадров. Там тоже ответа не нашлось, дали номер IT-отдела. В последнем направили по ещё одному номеру. По нему журналисты пытались дозвониться трижды, но безуспешно — трубку никто не взял.

Напомним, что недавно сменился глава администрации посёлка Северный Белгородского района. Вероятно, бывший руководитель пошёл на повышение и стал первым заместителем главы администрации Белгородского района Анны Куташовой.

Место зама Куташовой в Белгородском районе занял бывший чиновник из мэрии Белгорода
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#Анна Селищева#Общество#Белгородский район#Кадровые перестановки
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