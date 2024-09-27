В администрации Белгородского района произошла еще одна кадровая перестановка?

Чтобы подтвердить эту информацию, журналисты Бел.ру позвонили в администрацию Белгородского района. Однако в приёмной сориентировать по вопросу не смогли, направили в отдел кадров. Там тоже ответа не нашлось, дали номер IT-отдела. В последнем направили по ещё одному номеру. По нему журналисты пытались дозвониться трижды, но безуспешно — трубку никто не взял.