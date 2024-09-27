В администрации Белгородского района произошла еще одна кадровая перестановка?

Posted 27 сентября, 05:24
Published 27 сентября, 05:24
Modified 27 сентября, 05:24
Updated 27 сентября, 05:24
Чтобы подтвердить эту информацию, журналисты Бел.ру позвонили в администрацию Белгородского района. Однако в приёмной сориентировать по вопросу не смогли, направили в отдел кадров. Там тоже ответа не нашлось, дали номер IT-отдела. В последнем направили по ещё одному номеру. По нему журналисты пытались дозвониться трижды, но безуспешно — трубку никто не взял.
Напомним, что недавно сменился глава администрации посёлка Северный Белгородского района. Вероятно, бывший руководитель пошёл на повышение и стал первым заместителем главы администрации Белгородского района Анны Куташовой.
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