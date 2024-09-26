В посёлке под Белгородом неожиданно сменился глава администрации

Posted 26 сентября, 06:31
Published 26 сентября, 06:31
Modified 26 сентября, 08:25
Updated 26 сентября, 08:25
В администрации посёлка Северный в Белгородском районе произошла смена руководителя. С ноября 2018 года эту должность занимал Олег Каширин. С 17 сентября этого года временно исполняющим обязанности стала Наталья Топоркова.
В телефонном разговоре с журналистом Бел.ру бывший глава администрации подтвердил свой уход. Однако он отказался называть причины такого решения и комментировать его. Каширин получил новую должность в Белгородском районе, став первым заместителем главы администрации.
«Не прощаюсь! Я двигаюсь дальше. Буду продолжать работать на благо Белгородского района», — написал бывший глава Северного на своей странице в социальной сети ВКонтакте.