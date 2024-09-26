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Posted 26 сентября, 06:31

Published 26 сентября, 06:31

Modified 26 сентября, 08:25

Updated 26 сентября, 08:25

В посёлке под Белгородом неожиданно сменился глава администрации

В посёлке под Белгородом неожиданно сменился глава администрации

26 сентября 2024, 06:31
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
Глава администрации посёлка Белгородской области покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности назначена Наталья Топоркова.

В администрации посёлка Северный в Белгородском районе произошла смена руководителя. С ноября 2018 года эту должность занимал Олег Каширин. С 17 сентября этого года временно исполняющим обязанности стала Наталья Топоркова.

В телефонном разговоре с журналистом Бел.ру бывший глава администрации подтвердил свой уход. Однако он отказался называть причины такого решения и комментировать его. Каширин получил новую должность в Белгородском районе, став первым заместителем главы администрации.

«Не прощаюсь! Я двигаюсь дальше. Буду продолжать работать на благо Белгородского района», — написал бывший глава Северного на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
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#Анна Селищева#Общество#Белгородский район#Поселок северный#Эксклюзив#Северный#Смена руководителя#Кадровые престановки
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