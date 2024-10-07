Когда решится проблема с вывозом мусора из Белгорода и Белгородского района?

В Белгородскую область было доставлено 49 единиц специальной техники, включая мусоровозы. На еженедельном оперативном совещании губернатор Гладков поставил задачу, чтобы эта государственная техника приступила к вывозу мусора уже с завтрашнего дня и проблема была решена как можно скорее.