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Posted 7 октября, 06:54

Published 7 октября, 06:54

Modified 8 октября, 16:55

Updated 8 октября, 16:55

Когда решится проблема с вывозом мусора из Белгорода и Белгородского района?

Когда решится проблема с вывозом мусора из Белгорода и Белгородского района?

7 октября 2024, 06:54
Фото: 1MI
Сюжет
Мусор
Такой вопрос поднял губернатор Белгородской области на еженедельном оперативном совещании. Гладков потребовал, чтобы количество техники, занимающейся вывозом мусора в течение дня, было увеличено.

В настоящее время возникла проблема с ООО «Еврологистик», компанией, которая осуществляет вывоз мусора в Белгороде и Белгородском районе. Подрядчик не справляется с объёмами работ, и в его графике возникают сбои.

В Белгородскую область было доставлено 49 единиц специальной техники, включая мусоровозы. На еженедельном оперативном совещании губернатор Гладков поставил задачу, чтобы эта государственная техника приступила к вывозу мусора уже с завтрашнего дня и проблема была решена как можно скорее.

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