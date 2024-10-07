Когда решится проблема с вывозом мусора из Белгорода и Белгородского района?

Posted 7 октября, 06:54
Published 7 октября, 06:54
Modified 8 октября, 16:55
Updated 8 октября, 16:55
В настоящее время возникла проблема с ООО «Еврологистик», компанией, которая осуществляет вывоз мусора в Белгороде и Белгородском районе. Подрядчик не справляется с объёмами работ, и в его графике возникают сбои.
В Белгородскую область было доставлено 49 единиц специальной техники, включая мусоровозы. На еженедельном оперативном совещании губернатор Гладков поставил задачу, чтобы эта государственная техника приступила к вывозу мусора уже с завтрашнего дня и проблема была решена как можно скорее.