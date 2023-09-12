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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Премия

В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру Демидову

12 сентября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Премия

Сумму премии мэру Белгорода не раскрывают из-за персональных данных

Как оказалось, запрашиваемая информация содержит персональные данные. По этой причине сумма не называется, сообщает Go31.

Стало известно, почему не раскрывается сумма премии, которую горсовет назначил мэру Белгорода Валентину Демидову «за успешное исполнение бюджета города за шесть месяцев 2023 года». Как оказалось, эти сведения содержат персональные данные и не могут быть раскрыты.

С редакцией связался председатель горсовета предыдущего созыва Вадим Радченко. Он отметил, что раскрывать сумму премии градоначальника нельзя, поскольку это идёт вразрез с законодательством РФ.

В ответе на запрос журналистов указано, что запрашиваемая информация не может быть отделена от сведений, составляющих специальную охраняемую законом тайну. И сведения о размере премии содержат персональные данные, а их распространение недопустимо.

Ранее издание пыталось узнать, сколько же заплатят сити-менеджеру, поскольку деньги чиновникам выделяются из бюджета. Соответственно, белгородцев интересовал этот вопрос. Но на него отвечать не стали ни в горсовете, ни в мэрии.

Депутаты и чиновники Белгорода не смогли назвать сумму премии мэру Демидову
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#Город#Белгородская область#Мэр#Премия#Горсовет#Новости Белгорода#Радченко#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов
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