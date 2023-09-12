В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру Демидову

Ранее издание пыталось узнать, сколько же заплатят сити-менеджеру, поскольку деньги чиновникам выделяются из бюджета. Соответственно, белгородцев интересовал этот вопрос. Но на него отвечать не стали ни в горсовете, ни в мэрии.