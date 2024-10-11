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Posted 11 октября, 06:54

Published 11 октября, 06:54

Modified 11 октября, 08:41

Updated 11 октября, 08:41

Потерял часть лёгкого, но снова пошёл воевать: история добровольца на СВО

Потерял часть лёгкого, но снова пошёл воевать: история добровольца на СВО

11 октября 2024, 06:54
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
Дмитрий Дудченко отправился на фронт добровольцем. Ему было 36 лет, когда он погиб на СВО при выполнении боевой задачи.

В редакцию Бел.Ру обратилась Елена — сестра погибшего на специальной военной операции. Она рассказала историю своего брата.

Был «Вагнером»

Дмитрий Дудченко с октября 2022 года добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В течение полугода он участвовал в боевых действиях. Во время штурма Бахмута Дмитрий получил серьёзное ранение, и врачам пришлось удалить часть лёгкого.

Месяц мужчина провёл в госпитале в Луганске, а затем около двух месяцев — в Анапе. Вернулся домой Дмитрий 19 апреля 2023 года и официально зарегистрировал свои отношения с любимой, с которой уже долгое время жил в гражданском браке. Взял в жёны женщину с ребёнком от другого мужчины. Мальчику 6 лет, он называл Дмитрия папой.

В декабре 2023 года мужчина сам решил подписать контракт с Министерством обороны и отправиться на фронт в качестве добровольца. Его забрали из военкомата в Шебекино.

Его сестра Елена отзывается нём так: « Дима часто повторял: „Кто, если не мы?“. Он всегда говорил, что хочет, чтобы мы им гордились.
Дмитрий ДудченкоДмитрий Дудченко
Дмитрий Дудченко. Фото: Из семейного архива

Служил в войсках Минобороны России

Изначально его отвезли в Харьковскую область, в какую-то деревню. Потом он был отправлен в наступление на харьковском направлении. Во время «наката» седьмого мая Дмитрий погиб. Родные узнали о его гибели только 20 мая, когда им сообщили по телефону.

Несколько дней после смерти тело Дмитрия лежало на поле боя, а затем его отвезли в морг в Ростов-на-Дону. Сестра и жена ездили туда на опознание 27 мая. Лицо Дмитрия совсем не пострадало, и они узнали его.

«Почему-то из Ростова долго не везли тело. Нам сказали, что якобы много погибших и мест в машинах, в которых их перевозят, не хватает. Сказали, что очередь большая», — рассказывает сестра погибшего.

В ростовском морге тело оставалось вплоть до 10 июня, пока его не доставили в Шебекино и не похоронили в селе Зимовном Шебекинского округа. Там покоятся все родственники Дмитрия.

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Погиб героем

Дмитрий получил медали за участие в боевых действиях. И когда был в отряде ЧВК «Вагнер», и когда служил в войсках РФ: за взятие Бахмута и поселения в Харьковской области. Вторую награду получил уже посмертно. Среди его наград — медали за мужество, за отвагу.

«Как брат он всегда был замечательным человеком — ответственным и надежным. Все, кто его знал, отзывались о нём хорошо. Брат всегда говорил, что хочет, чтоб я им гордилась. Хочу, чтоб все знали, что он погиб героем», — делится Елена.

На похороны Дмитрия приехал представитель его части. Уполномоченный рассказал, что его сослуживцы стояли насмерть и не отступали. Все, кто участвовал в том бою, погибли, выполняя свой долг.

Медаль Дмитрия за мужествоМедаль Дмитрия за мужество
Медаль Дмитрия за отвагуМедаль Дмитрия за отвагу
Медаль Дмитрия за отвагуМедаль Дмитрия за отвагу
Медаль Дмитрия за мужество. Фото: Из семейного архива

Про жизнь до СВО

В мирное время Дмитрий работал на стройке. Трудился и в Курске, и в Ракитном, и в других ближайших городах.

Елена с теплотой вспоминает о своём брате: «Он был обычным трудягой, всегда добросовестно выполнял свои обязанности и готов был всегда прийти на помощь».

Выплаты родственникам за смерть

По словам сестры Дмитрия, семья получила все выплаты за смерть участника СВО быстро:

«На жену и маму было положено около шестнадцати миллионов. Каждая получила по восемь с половиной миллионов, были президентские и губернаторские выплаты. Пришли деньги быстро, в течение месяца или чуть больше».

Кроме того, вся компенсация за ранение была выплачена от ЧВК «Вагнер» — около пятисот тысяч рублей. Зарплата у «Вагнеров» была нерегулярной, около двухсот тысяч в месяц, а за время пребывания в госпитале — около ста тысяч. Эти деньги по доверенности получала сестра Дудченко.

К зарплате в Минобороны не было никаких претензий — её платили вовремя, без задержек. Точную цифру Дмитрий не называл. Зарплатная карта была у жены, и деньги приходили на неё.

Солдаты находились на полном обеспечении. Единственное, что они покупали самостоятельно, — это бронежилеты и форму: летнюю и зимнюю, резиновые сапоги, берцы, шапки и так далее. Министерство обороны предоставляло им только всю необходимую технику, включая патроны.

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