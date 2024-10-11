Потерял часть лёгкого, но снова пошёл воевать: история добровольца на СВО

Месяц мужчина провёл в госпитале в Луганске, а затем около двух месяцев — в Анапе. Вернулся домой Дмитрий 19 апреля 2023 года и официально зарегистрировал свои отношения с любимой, с которой уже долгое время жил в гражданском браке. Взял в жёны женщину с ребёнком от другого мужчины. Мальчику 6 лет, он называл Дмитрия папой.