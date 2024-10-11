Потерял часть лёгкого, но снова пошёл воевать: история добровольца на СВО

Posted 11 октября, 06:54
Published 11 октября, 06:54
Modified 11 октября, 08:41
Updated 11 октября, 08:41
В редакцию Бел.Ру обратилась Елена — сестра погибшего на специальной военной операции. Она рассказала историю своего брата.
Дмитрий Дудченко с октября 2022 года добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В течение полугода он участвовал в боевых действиях. Во время штурма Бахмута Дмитрий получил серьёзное ранение, и врачам пришлось удалить часть лёгкого.
Месяц мужчина провёл в госпитале в Луганске, а затем около двух месяцев — в Анапе. Вернулся домой Дмитрий 19 апреля 2023 года и официально зарегистрировал свои отношения с любимой, с которой уже долгое время жил в гражданском браке. Взял в жёны женщину с ребёнком от другого мужчины. Мальчику 6 лет, он называл Дмитрия папой.
В декабре 2023 года мужчина сам решил подписать контракт с Министерством обороны и отправиться на фронт в качестве добровольца. Его забрали из военкомата в Шебекино.
Его сестра Елена отзывается нём так: « Дима часто повторял: „Кто, если не мы?“. Он всегда говорил, что хочет, чтобы мы им гордились.
Изначально его отвезли в Харьковскую область, в какую-то деревню. Потом он был отправлен в наступление на харьковском направлении. Во время «наката» седьмого мая Дмитрий погиб. Родные узнали о его гибели только 20 мая, когда им сообщили по телефону.
Несколько дней после смерти тело Дмитрия лежало на поле боя, а затем его отвезли в морг в Ростов-на-Дону. Сестра и жена ездили туда на опознание 27 мая. Лицо Дмитрия совсем не пострадало, и они узнали его.
«Почему-то из Ростова долго не везли тело. Нам сказали, что якобы много погибших и мест в машинах, в которых их перевозят, не хватает. Сказали, что очередь большая», — рассказывает сестра погибшего.
В ростовском морге тело оставалось вплоть до 10 июня, пока его не доставили в Шебекино и не похоронили в селе Зимовном Шебекинского округа. Там покоятся все родственники Дмитрия.
Дмитрий получил медали за участие в боевых действиях. И когда был в отряде ЧВК «Вагнер», и когда служил в войсках РФ: за взятие Бахмута и поселения в Харьковской области. Вторую награду получил уже посмертно. Среди его наград — медали за мужество, за отвагу.
«Как брат он всегда был замечательным человеком — ответственным и надежным. Все, кто его знал, отзывались о нём хорошо. Брат всегда говорил, что хочет, чтоб я им гордилась. Хочу, чтоб все знали, что он погиб героем», — делится Елена.
На похороны Дмитрия приехал представитель его части. Уполномоченный рассказал, что его сослуживцы стояли насмерть и не отступали. Все, кто участвовал в том бою, погибли, выполняя свой долг.
В мирное время Дмитрий работал на стройке. Трудился и в Курске, и в Ракитном, и в других ближайших городах.
Елена с теплотой вспоминает о своём брате: «Он был обычным трудягой, всегда добросовестно выполнял свои обязанности и готов был всегда прийти на помощь».
По словам сестры Дмитрия, семья получила все выплаты за смерть участника СВО быстро:
«На жену и маму было положено около шестнадцати миллионов. Каждая получила по восемь с половиной миллионов, были президентские и губернаторские выплаты. Пришли деньги быстро, в течение месяца или чуть больше».
Кроме того, вся компенсация за ранение была выплачена от ЧВК «Вагнер» — около пятисот тысяч рублей. Зарплата у «Вагнеров» была нерегулярной, около двухсот тысяч в месяц, а за время пребывания в госпитале — около ста тысяч. Эти деньги по доверенности получала сестра Дудченко.
К зарплате в Минобороны не было никаких претензий — её платили вовремя, без задержек. Точную цифру Дмитрий не называл. Зарплатная карта была у жены, и деньги приходили на неё.
Солдаты находились на полном обеспечении. Единственное, что они покупали самостоятельно, — это бронежилеты и форму: летнюю и зимнюю, резиновые сапоги, берцы, шапки и так далее. Министерство обороны предоставляло им только всю необходимую технику, включая патроны.