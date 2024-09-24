Когда завершится специальная военная операция? Новое заявление Кремля

Posted 24 сентября, 10:32
Published 24 сентября, 10:32
Modified 24 сентября, 10:32
Updated 24 сентября, 10:32
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения специальной военной операции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО завершится тогда, когда все поставленные Россией цели окажутся достигнуты тем или иным путём.
«Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путём, то специальная военная операция будет завершена», — заявил Песков.
Ранее политики, военные и другие эксперты не раз высказывались по поводу окончания СВО. Некоторые даже называли год окончания боевых действий. Подробности читайте в материале Бел.Ру.