Белгородцы простились с погибшим в зоне СВО военным, который шесть лет помогал храму

Posted 11 сентября, 16:03
Published 11 сентября, 16:03
Modified 11 сентября, 16:03
Updated 11 сентября, 16:03
Сегодня, 11 сентября, в Старооскольском горокруге простились с Денисом Клениным, который погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. До СВО мужчина жил в Старом Осколе и на протяжении шести лет трудился при кафедральном храме. Отправиться на защиту Родины местный житель решил по собственному желанию.
Священнослужители, сотрудники собора, друзья и близкие вспоминают Дениса только как доброго и отзывчивого человека, который всегда приходил на помощь нуждающимся, отметили в социальных сетях.
Остальные подробности не сообщались.