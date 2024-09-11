Белгородцы простились с погибшим в зоне СВО военным, который шесть лет помогал храму

Сегодня, 11 сентября, в Старооскольском горокруге простились с Денисом Клениным, который погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. До СВО мужчина жил в Старом Осколе и на протяжении шести лет трудился при кафедральном храме. Отправиться на защиту Родины местный житель решил по собственному желанию.