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Posted 11 сентября, 16:03

Published 11 сентября, 16:03

Modified 11 сентября, 16:03

Updated 11 сентября, 16:03

Фото с похорон белгородца

Белгородцы простились с погибшим в зоне СВО военным, который шесть лет помогал храму

11 сентября 2024, 16:03
Фото: группа ВК «Православное Осколье»
Фото с похорон белгородца

В Старом Осколе прошли похороны погибшего в зоне СВО военного

Сюжет
Новости Старого Оскола
Священнослужители из Старого Оскола сообщили о гибели их прихожанина. Мужчина погиб в зоне СВО, куда по собственному желанию отправился на защиту Родины. Подробности сообщили в группе «Православное Осколье».

Сегодня, 11 сентября, в Старооскольском горокруге простились с Денисом Клениным, который погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. До СВО мужчина жил в Старом Осколе и на протяжении шести лет трудился при кафедральном храме. Отправиться на защиту Родины местный житель решил по собственному желанию.

Священнослужители, сотрудники собора, друзья и близкие вспоминают Дениса только как доброго и отзывчивого человека, который всегда приходил на помощь нуждающимся, отметили в социальных сетях.

Остальные подробности не сообщались.

Фото с похорон белгородцаФото с похорон белгородца
Фото: группа ВК «Православное Осколье». Фото с похорон белгородца
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Гибель#Похороны#Православный храм#Новости Старого Оскола#Военный#СВО
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