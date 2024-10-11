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Posted 11 октября, 06:38

Published 11 октября, 06:38

Modified 11 октября, 06:40

Updated 11 октября, 06:40

Сияние в Красной Яруге

Белгородцы за вечер застали несколько волн необычного сияния: очевидцы публикуют фото

11 октября 2024, 06:38
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»
Сияние в Красной Яруге

Магнитная буря стала причиной появления северного сияния в Белгородской области

Сюжет
Фотофакт
Из-за магнитных бурь, обрушившихся на Землю, жители Белгородской области минувшей ночью смогли увидеть северное сияние. Кадры розово-зелёного неба белгородцы публиковали в Сети.

Вечером 10 октября многие белгородцы заметили в небе северное сияние: ночное небо окрасилось красным и зелёным цветами. Очевидцы необычного для Белгородской области явления поделились фотографиями из разных населённых пунктов региона.

Так, сияние заметили жители Драгунского, Волоконовки, Красной Яруги, Старого Оскола, Корочи, Борисовки. При этом в некоторых местах явление оказалось менее заметным.

Специалисты рассказали, что северное сияние в Белгородской области появилось из-за выброса корональной массы от Солнца: магнитная буря в тот момент достигала уровня G4 — почти максимального значения.

Белгородцы, заметившие такое явление, продолжают делиться запечатлёнными видами и утром 11 октября.

Сияние в ДрагунскомСияние в Драгунском
Сияние в ВолоконовкеСияние в Волоконовке
Сияние в БорисовкеСияние в Борисовке
Сияние в Корочанском районеСияние в Корочанском районе
Сияние в северном пригороде БелгородаСияние в северном пригороде Белгорода
Сияние в Драгунском. Фото: Telegram-канал "Белгород № 1"
Белгородскую область озарило необычное сияние
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