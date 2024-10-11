Белгородцы за вечер застали несколько волн необычного сияния: очевидцы публикуют фото

Posted 11 октября, 06:38
Published 11 октября, 06:38
Modified 11 октября, 06:40
Updated 11 октября, 06:40
Вечером 10 октября многие белгородцы заметили в небе северное сияние: ночное небо окрасилось красным и зелёным цветами. Очевидцы необычного для Белгородской области явления поделились фотографиями из разных населённых пунктов региона.
Так, сияние заметили жители Драгунского, Волоконовки, Красной Яруги, Старого Оскола, Корочи, Борисовки. При этом в некоторых местах явление оказалось менее заметным.
Специалисты рассказали, что северное сияние в Белгородской области появилось из-за выброса корональной массы от Солнца: магнитная буря в тот момент достигала уровня G4 — почти максимального значения.
Белгородцы, заметившие такое явление, продолжают делиться запечатлёнными видами и утром 11 октября.