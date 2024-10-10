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Posted 10 октября, 18:36

Published 10 октября, 18:36

Modified 10 октября, 18:39

Updated 10 октября, 18:39

Полярное сияние в Шебекинском горокруге Белгородской области

Белгородскую область озарило необычное сияние

10 октября 2024, 18:36
Фото: «ШО Шебекино»
Полярное сияние в Шебекинском горокруге Белгородской области

Белгородцы делятся фото полярного сияния в соцсетях

Сюжет
Фотофакт
Полярное сияние наблюдают в нескольких регионах. Повезло и белгородцам: невероятно красивое явление застали в Валуйском, Шебекинском, Старооскольском горокругах.

Белгородцы стали свидетелями полярного сияния. Красивейшее явление жители региона наблюдали вечером 10 октября.

В Белгородской области сияние застали в Валуйском, Шебекинском, Старооскольском горокругах.

Тем временем на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря — уровня G4 из пяти возможных. Продержится она несколько дней, но уровень будет разный.

Кроваво-красное полярное сияние озарило Белгородскую область и год назад. Жители региона переживали, не опасно ли это явление. Однако ответ физика успокоил.

С начала 2024 года белгородцы тоже застали несколько красивых явлений: солнечное гало, световые столбы.

Сияние в Шебекинском горокруге Белгородской областиСияние в Шебекинском горокруге Белгородской области
Сияние в Валуйском горокруге Белгородской областиСияние в Валуйском горокруге Белгородской области
Сияние в Старооскольском горокруге Белгородской областиСияние в Старооскольском горокруге Белгородской области
Сияние в Старооскольском горокруге Белгородской областиСияние в Старооскольском горокруге Белгородской области
Сияние в Шебекинском горокруге Белгородской областиСияние в Шебекинском горокруге Белгородской области
Сияние в Шебекинском горокруге Белгородской области. Фото: «ШО Шебекино»
Полярное сияние и спутники Маска: белгородцы стали свидетелями необычных явлений
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