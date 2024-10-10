Белгородскую область озарило необычное сияние

Posted 10 октября, 18:36
Published 10 октября, 18:36
Modified 10 октября, 18:39
Updated 10 октября, 18:39
Белгородцы стали свидетелями полярного сияния. Красивейшее явление жители региона наблюдали вечером 10 октября.
В Белгородской области сияние застали в Валуйском, Шебекинском, Старооскольском горокругах.
Тем временем на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря — уровня G4 из пяти возможных. Продержится она несколько дней, но уровень будет разный.
Кроваво-красное полярное сияние озарило Белгородскую область и год назад. Жители региона переживали, не опасно ли это явление. Однако ответ физика успокоил.
С начала 2024 года белгородцы тоже застали несколько красивых явлений: солнечное гало, световые столбы.